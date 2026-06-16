Batterij 36 V / 2,5 Ah
De 36V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie incl. LCD-display voor weergave van de batterijstatus. Geschikt voor gebruik met alle apparaten uit het Kärcher 36V batterijplatform.
De Kärcher 36 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het Kärcher 36 V batterijplatform. Dankzij innovatieve Real Time Technologie met een LCD-display zijn de resterende werktijd, de resterende oplaadtijd en de laadtoestand - afhankelijk van het type toestel - gemakkelijk af te lezen. Krachtige lithium-ioncellen zorgen voor consistente prestaties en zorgen ervoor dat de batterij zichzelf niet ontlaadt of de capaciteit verliest door frequente gedeeltelijke ontlading (geheugeneffect). Dankzij de zachte maar robuuste behuizingselementen glijdt de accu niet weg op gladde of hellende oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve Real Time TechnologyHet geïntegreerde LCD-scherm toont op elk moment de resterende looptijd, de laadtijd en het laadstadium.
36 V Kärcher batterijplatformKan worden gebruikt in alle toestellen van het 36 V Battery Power batterijplatform Voor gebruik in alle toestellen uit het 36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform.
Krachtige lithium-ioncellenDe lithium-ion batterij zorgt voor een constante kracht zonder zelfontlading en geheugeneffect.
Automatische opbergmodus
- Verlengt de levensduur van de cellen.
IPX 5 gewaardeerd - beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen
- Betrouwbare bescherming tijdens jobs waarbij water wordt gebruikt.
Efficiënte temperatuurhuishouding
- Topprestaties dankzij de efficiënte warmtebuffering en het intelligente batterijbeheer.
Intelligente celbewaking
- Beschermt de batterij tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Robuuste behuizing
- De Kärcher batterijbehuizingen zijn extreem schokbestendig.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Energie (Wh)
|90
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|134 x 88 x 73