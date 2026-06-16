Batterij 36 V / 2,5 Ah

De Kärcher 36 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het Kärcher 36 V batterijplatform. Dankzij innovatieve Real Time Technologie met een LCD-display zijn de resterende werktijd, de resterende oplaadtijd en de laadtoestand - afhankelijk van het type toestel - gemakkelijk af te lezen. Krachtige lithium-ioncellen zorgen voor consistente prestaties en zorgen ervoor dat de batterij zichzelf niet ontlaadt of de capaciteit verliest door frequente gedeeltelijke ontlading (geheugeneffect). Dankzij de zachte maar robuuste behuizingselementen glijdt de accu niet weg op gladde of hellende oppervlakken.