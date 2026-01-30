Dans le cadre du système de filtrage à 3 niveaux avec filtre cyclone, d'entrée d'air, HEPA ou encore éponge, le filtre d'entrée d'air filtre les particules les plus fines de l'air pendant l'aspiration avant que celui-ci ne soit à nouveau nettoyé par le filtre de sortie d'air (HEPA 12 ou filtre mousse de sortie d'air, selon l'appareil). Notre recommandation : nettoyer régulièrement le filtre d'entrée d'air en tapotant sur la poussière accumulée et en utilisant l'outil de nettoyage de filtre Kärcher. Convient aux appareils VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.