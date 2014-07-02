Kit d'aspiration pour outils électroportatifs

Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs, par exemple une scie sauteuse, une ponceuse, une perceuse ou un rabot électrique. Aspirées directement à la source, les poussières générées ne sont pas disséminées dans l'air ambiant. La solution idéale pour bricoler proprement et éviter un nettoyage en fin de travail.