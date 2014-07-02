Aansluitkit elektrisch gereedschap
Flexibele zuigslang (1 m) met adapter voor het aansluiten aan de afvoerlucht van elektrisch gereedschap (bv. zaag-, slijp-, boormachine, schaaf, enz.) aan de afvoerlucht. Voor stofvrij klussen thuis.
Flexibele zuigslang (1 m) met adapter voor het aansluiten van de slang aan de afvoerlucht van elektrisch gereedschap, bv. zaag-, slijp-, boormachine, schaaf, enz. Hierdoor wordt het geproduceerde stof onmiddellijk opgezogen, waardoor het niet kan ontsnappen in de omgevingslucht. De perfecte oplossing voor stofvrij klussen zonder achteraf nog te moeten schoonmaken.
Kenmerken en voordelen
Adapter voor elektrisch gereedschap
- Voor de aansluiting van de zuigslang aan de luchtopeningen van het elektrisch gereedschap
- Voor het direct opzuigen van stof/vuil tijdens het gebruik, zodat er geen stof/vuil in de omgevingslucht terechtkomt
Flexibele aansluiting van de zuigslang
- Een grotere bewegingsvrijheid
- Eenvoudig en praktisch in gebruik
Accessoireset voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (delen)
|2
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1220 x 41 x 41
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- SGV 8/5
- SGV 8/5 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 Battery Set V-12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 C 19L
- WD 3 C Premium 19L
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T promopack
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing