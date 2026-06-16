De gebruiksvriendelijke SGV 8/5 Classic stoomzuiger biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en indrukwekkende reinigingsprestaties. De reiniging is milieuvriendelijk wanneer deze wordt uitgevoerd zonder chemicaliën en met een hoge stoomdruk (8 bar), een heetwatertemperatuur van ca. 70 °C en drietraps stoomdebietregeling. De machine is uiterst eenvoudig en handig te bedienen met de EASY Operation draaischakelaar, waarmee de drie stoom-/vacuümbedrijfsmodi kunnen worden geselecteerd. Met behulp van het ergonomische stoom-/zuigpistool kunnen het stoomdebiet, de spoelfunctie en de vacuümfunctie tijdens het gebruik vanaf de machine zelf worden geregeld voor extra snelheid en flexibiliteit. De gebruiker kan altijd de bedrijfsstatus of eventuele storingen zien via een LED kleurendisplay. Om ervoor te zorgen dat het uitgebreide assortiment accessoires altijd bij de hand is, worden deze opgeborgen op de machine zelf, beschermd tegen vuil.