Stoomzuiger SGV 8/5 Classic
De SGV 8/5 Classic maakt reinigen met stoom en nat zuigen mogelijk en biedt veel waar voor zijn geld naast uitstekende reinigingsprestaties, een robuuste constructie en een lange levensduur.
De gebruiksvriendelijke SGV 8/5 Classic stoomzuiger biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en indrukwekkende reinigingsprestaties. De reiniging is milieuvriendelijk wanneer deze wordt uitgevoerd zonder chemicaliën en met een hoge stoomdruk (8 bar), een heetwatertemperatuur van ca. 70 °C en drietraps stoomdebietregeling. De machine is uiterst eenvoudig en handig te bedienen met de EASY Operation draaischakelaar, waarmee de drie stoom-/vacuümbedrijfsmodi kunnen worden geselecteerd. Met behulp van het ergonomische stoom-/zuigpistool kunnen het stoomdebiet, de spoelfunctie en de vacuümfunctie tijdens het gebruik vanaf de machine zelf worden geregeld voor extra snelheid en flexibiliteit. De gebruiker kan altijd de bedrijfsstatus of eventuele storingen zien via een LED kleurendisplay. Om ervoor te zorgen dat het uitgebreide assortiment accessoires altijd bij de hand is, worden deze opgeborgen op de machine zelf, beschermd tegen vuil.
Kenmerken en voordelen
Duurzame en uitstekende reinigingsprestatiesUltrahoge stoomdruk (8 bar), heetwatertemperatuur ca. 70 °C en uitstekende zuigkracht. Verwijdert gemakkelijk, snel, efficiënt en zonder gebruik van chemicaliën het meest hardnekkige vuil. Duurzaam, robuust en hierdoor zeer rendabel toestel.
EASY-bedieningsdraaischakelaar met drie bedrijfsstandenBijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen tijdrovende inductie nodig. Aan/uit-schakelaar en reinigen met stoom/nat stofzuigen. Koudwaterspoeling: Sterk vervuilde oppervlakken vooraf spoelen met koud water.
Stoom-/zuigslang met stoom-/zuigpistoolBijzonder gebruiksvriendelijke draai- en drukschakelaar voor het regelen van verschillende functies. Biedt stoomregeling in drie standen, bediening met koud en warm water en gelijktijdig stofzuigen. Tijdbesparend: De modus kan tijdens het gebruik worden aangepast. U hoeft het reinigingsproces niet te onderbreken.
Bedrijfsstatus weergegeven op LED-display
- Controlelampje "Klaar voor gebruik" en "Verwarming aan" voor het gebruik van heet water.
- Indicatielampje voor "Schoonwatertank leeg" of "Vuilwatertank vol".
- Controlelampje voor "Service" of "Storing".
Drietraps stoomdebietregeling
- Lichte stoom (niveau I) voor weinig vervuiling.
- Medium stoom (niveau II) voor gemiddelde vervuiling.
- Sterke stoom (niveau III) voor hardnekkige vervuiling.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Accessoires zoals mondstukken of ronde borstels zijn altijd bij de hand.
- Alle accessoires zijn schoon en veilig tijdens transport.
- Het netsnoer is veilig opgeborgen aan de achterkant van het apparaat voor transport.
Uitgebreid assortiment accessoires bij de levering inbegrepen
- 300 mm vloerzuigmond met borstelstrips en zuigmondinzetstuk.
- 150 mm handzuigmond met borstelstrips en zuigmondinzetstuk.
- Plintenzuigmondstuk, puntstraalmondstuk en drie verschillende ronde borstels.
Ergonomisch en gemakkelijk te vervoeren
- Houd de machine bij het laden vast aan de verzonken handgrepen en de duwbeugel.
- Bij transport over langere afstanden trek je de machine achter je aan de duwbeugel.
- Grote transportrollen maken het gemakkelijk om de machine te vervoeren, zelfs traplopen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stoomdruk (bar)
|max. 8
|Warmteafgifte (W)
|3000
|Opwarmtijd (min)
|7
|Temperatuur ketel (°C)
|max. 173
|Warmwatertemperatuur (°C)
|70 - 173
|Schoonwatertank (l)
|5,6
|Vuilwatertank (l)
|5
|Kabellengte (m)
|7,5
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 50
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|39
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|50,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Aan/uit-schakelaar, koud water/opzuigmodus, stoom/heet water/koud water/opzuigmodus.
Inbegrepen bij levering
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Stoomzuigbuizen: 2 Stuk(s), 505 mm
- Vloerzuigmond: 300 mm
- Stoom-/zuigslang met stoom-/zuigpistool: 4 m
- Handmondstuk met rubberen strip: 150 mm
- Vloermondstuk met rubberen strip: 300 mm
- Handsproeier: 150 mm
- Detailmondstuk/adapter voor kierenmondstuk: 185 mm
- Verlengstuk voor puntstraalmondstuk: 140 mm
- Kleine ronde borstel, roestvrij staal: 1 Stuk(s)
- Kleine ronde borstel, messing: 1 Stuk(s)
- Kleine ronde borstel, Pekalon (zwart): 1 Stuk(s)
- Duwbeugel
- Accessoire-opbergvak (verwijderbaar)
Uitvoering
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Behuizing: Roestvrij staal
- Opbergplaats aan boord voor netsnoer
- LED indicator
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (drietraps)
- Veiligheidsvergrendeling op stoompistool
Videos
Toepassingen
- Hardnekkig vuil, vlekken en vet
- Wandtegels, keramische vloeren en andere harde oppervlakken
- Beslag, werkoppervlakken en roestvrijstalen oppervlakken
- Ramen, glazen deuren, glazen oppervlakken en spiegels
- Stoffen en gestoffeerd meubilair
- Interieurreiniging van voertuigen
Toebehoren
Onderdelen SGV 8/5 Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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