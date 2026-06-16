Lance de pulvérisation PowerControl 038
Ajustement continu de la pression lors de l'utilisation directement dans la zone de préhension de l'opérateur, en particulier pour les appareils sans fonction Servo Control . Les performances de nettoyage peuvent être adaptées en un rien de temps à la tâche de nettoyage correspondante. Le mode basse pression pour l'application du détergent et le réglage du niveau du jet complètent le produit.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|anthracite
|Poids emballage inclus (kg)
|1,1
Vidéos
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Piéces détachées Lance de pulvérisation PowerControl 038
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