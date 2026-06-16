PowerControl lans 038
Traploos instelbare drukaanpassing direct in de grijpruimte van de gebruiker, in het bijzonder voor machines zonder Servo Control functie. De reinigingskracht kan in een oogwenk worden aangepast aan de respectievelijke reinigingstaak. De lagedrukmodus voor het aanbrengen van het reinigingsmiddel en de aanpassing van het straalniveau ronden het product af.
Met de gepatenteerde Kärcher powersproeiercontour voor het verhogen van de reinigingsprestaties met ongeveer 40 % overtuigt onze Power Control spuitlans 038 als alternatief voor machines met servo control functie. Met de traploze drukverstelling kunt u het reinigingsvermogen aan de eigenlijke taak aanpassen zonder het werk te moeten onderbreken. De reinigingsmiddelen worden via de speciale lagedrukmodus aangebracht, terwijl de optimale werkhoek wordt geselecteerd met de geïntegreerde aanpassing van het spuitniveau. De controle ligt binnen handbereik en is zeer eenvoudig te bedienen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
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Onderdelen PowerControl lans 038
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