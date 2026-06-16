PowerControl lans 038

Met de gepatenteerde Kärcher powersproeiercontour voor het verhogen van de reinigingsprestaties met ongeveer 40 % overtuigt onze Power Control spuitlans 038 als alternatief voor machines met servo control functie. Met de traploze drukverstelling kunt u het reinigingsvermogen aan de eigenlijke taak aanpassen zonder het werk te moeten onderbreken. De reinigingsmiddelen worden via de speciale lagedrukmodus aangebracht, terwijl de optimale werkhoek wordt geselecteerd met de geïntegreerde aanpassing van het spuitniveau. De controle ligt binnen handbereik en is zeer eenvoudig te bedienen.