Hogedrukreiniger HD 5/13 EX Plus+FR Classic
Deze hogedrukreiniger is een robuuste, compacte machine die indruk maakt door een eenvoudig ontwerp en is uitgerust met een messing cilinderkop, een vuilfrees en een slanghaspel.
De HD 5/13 EX Plus+FR Classic is een robuuste en compacte hogedrukreiniger met een 840 millimeter lange roestvrijstalen lans. Deze machine maakt een eenvoudige en grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, evenals erven en tuinen mogelijk. Het apparaat is uitgerust met een messing cilinderkop en een hoogwaardige staalversterkte hogedrukslang, die zorgen voor minder slijtage en een hoge robuustheid. De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur. Andere praktische voordelen zijn de slanghaspel voor het eenvoudig opbergen van de slang en de geïntegreerde Home Base voor het opbergen van sproeiers. Zelfs het meest hardnekkige vuil kan worden verwijderd met behulp van de vuilfrees. In vergelijking met conventionele schroefverbindingen zijn de EASY!Lock-snelsluitingen snel en eenvoudig te gebruiken, terwijl de stabiliteit en duurzaamheid behouden blijven.
Kenmerken en voordelen
Weinig slijtage en lange levensduurHoogwaardige messing cilinderkop. Roestvrij stalen plunjers met keramische coating Automatische drukvermindering
Accessoires van hoge kwaliteit840 mm lange roestvrijstalen lans Robuuste rubberen slang met stalen gaasversterking Professioneel hogedrukpistool met roestvrij stalen ventiel
Talrijke opbergmogelijkhedenHouder voor het opbergen van sproeiers Geïntegreerde kabelhaken Lanshouder
EASY!Lock snelkoppeling
- Korte insteltijden (montage en demontage)
- Snelle vervanging van accessoires
- Intuïtieve bediening
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|130
|Max. druk (bar)
|170
|Vermogen (kW)
|2,7
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|034
|Watertoevoer
|3/4″
|Draagbaarheid
|kar
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|21
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|30,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|334 x 366 x 954
Inbegrepen bij levering
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Sproeilans: 840 mm
- Spuitpistool: Standaard
- Lengte hogedrukslang: 8 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 200 bar
Uitvoering
- 3-plunjer axiaalpomp: Met RVS plunjers
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Voor het reinigen van voertuigen
- Voor het reinigen van machines en gereedschap (op de bouwplaats)
- Voor het reinigen van tuinen (muren, paden, paviljoens)
- Voor spontane reiniging van kleine oppervlakken
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 5/13 EX Plus+FR Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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