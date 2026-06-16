De HD 5/13 EX Plus+FR Classic is een robuuste en compacte hogedrukreiniger met een 840 millimeter lange roestvrijstalen lans. Deze machine maakt een eenvoudige en grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, evenals erven en tuinen mogelijk. Het apparaat is uitgerust met een messing cilinderkop en een hoogwaardige staalversterkte hogedrukslang, die zorgen voor minder slijtage en een hoge robuustheid. De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur. Andere praktische voordelen zijn de slanghaspel voor het eenvoudig opbergen van de slang en de geïntegreerde Home Base voor het opbergen van sproeiers. Zelfs het meest hardnekkige vuil kan worden verwijderd met behulp van de vuilfrees. In vergelijking met conventionele schroefverbindingen zijn de EASY!Lock-snelsluitingen snel en eenvoudig te gebruiken, terwijl de stabiliteit en duurzaamheid behouden blijven.