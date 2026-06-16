Set de flexible plat
Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.
Le kit est composé d'un flexible plat 1 1/4" souple et d'un collier de serrage en acier inoxydable (30 à 40 mm) avec vis papillon pour un raccordement sans outils. Le kit flexible tressé de Kärcher est particulièrement adapté à l'utilisation avec des pompes d'évacuation pour eau claire et eau sale. Il constitue la solution idéale pour l'évacuation de grandes quantités d'eau, par exemple en cas d'inondation. Le flexible d'une longueur de 10 mètres peut être enroulé à plat, ce qui permet un stockage particulièrement peu encombrant. La pression d'éclatement maximale est de 5 bar.
Caractéristiques et avantages
Tuyau plat flexibleRangement compact et peu encombrant
Tuyau d'évacuation 1 1/4"Diamètre plus large pour un débit plus élevé.
Y compris collier de serrage en acier inoxydable avec vis papillonConnexion sans outils.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1 1/4″
|Longueur de flexible (m)
|10
|Pression d'éclatement (bar)
|max. 5
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|1,2
|Poids emballage inclus (kg)
|1,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 260 x 55
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Pompage de l'eau de bassins de jardin
- Utilisation en cas d'inondation
- Drainage d'excavations jusqu'à max. 100 m³
- Dégâts des eaux dans la maison et à la cave (fuite de la machine à laver/infiltration de la nappe phréatique)
- Pompage de l'eau de piscines
- Installation dans le puits de drainage