Set de flexible plat

Le kit est composé d'un flexible plat 1 1/4" souple et d'un collier de serrage en acier inoxydable (30 à 40 mm) avec vis papillon pour un raccordement sans outils. Le kit flexible tressé de Kärcher est particulièrement adapté à l'utilisation avec des pompes d'évacuation pour eau claire et eau sale. Il constitue la solution idéale pour l'évacuation de grandes quantités d'eau, par exemple en cas d'inondation. Le flexible d'une longueur de 10 mètres peut être enroulé à plat, ce qui permet un stockage particulièrement peu encombrant. La pression d'éclatement maximale est de 5 bar.