Stoffen slangenset
Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een dompelpomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.
De set bestaat uit een flexibele, platte slang van 1 1/4" en een roestvrij stalen slangklem (30-40 mm) met vleugelmoer voor een aansluiting zonder gereedschap. De stoffen slangset van Kärcher is voornamelijk aangewezen om te gebruiken bij dompelpompen en vuilwaterpompen. Het is de perfecte oplossing om grote hoeveelheden water te verwijderen bij bv. een overstroming. De 10 m lange slang kan plat worden opgerold, waardoor hij weinig plaats inneemt bij het opbergen. De maximale werkdruk is 5 bar.
Kenmerken en voordelen
Flexibele platte slangCompacte, plaatsbesparende opberging.
1 1/4" afvoerslangGrotere diameter voor een verbeterde doorstroming.
Inclusief roestvrij stalen slangklem met vleugelmoerAansluiting zonder gereedschap.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1 1/4″
|Slanglengte (m)
|10
|Barstende druk (bar)
|max. 5
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 260 x 55
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Toepassingen
- Voor het oppompen van water uit tuinvijvers
- Voor gebruik in overstroomde gebieden
- Voor het leegpompen van bouwputten tot maximaal 100 m³
- Voor waterschade in uw huis en kelder (lek in de wasmachine/omhoog komen van het grondwater)
- Voor het oppompen van water uit zwembaden
- Voor installatie in drainageschachten.