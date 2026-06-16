Stoffen slangenset

De set bestaat uit een flexibele, platte slang van 1 1/4" en een roestvrij stalen slangklem (30-40 mm) met vleugelmoer voor een aansluiting zonder gereedschap. De stoffen slangset van Kärcher is voornamelijk aangewezen om te gebruiken bij dompelpompen en vuilwaterpompen. Het is de perfecte oplossing om grote hoeveelheden water te verwijderen bij bv. een overstroming. De 10 m lange slang kan plat worden opgerold, waardoor hij weinig plaats inneemt bij het opbergen. De maximale werkdruk is 5 bar.