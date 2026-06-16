Grâce aux microfibres fines offrant une excellente absorption des poussières, des saletés et des liquides pour un lavage en une seule passe des sols lisses et légèrement texturés : la serpillère microfibre courte de Kärcher. Les excellentes propriétés de glissement de la serpillère permettent un nettoyage intensif et sans effort. La bonnette dispose de coins cousus et de 4 boucles de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs, la bonnette peut être réservée à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les boucles qui ne servent plus. Elle peut en outre s'utiliser avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou pour le nettoyage des sols avec préconditionnement. Aspergez pour cela la serpillère de 180 % de son poids en liquide de nettoyage. L'étape de séchage de la surface est généralement inutile avec les deux méthodes.