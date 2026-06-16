Premium MF Balai Mop Twisted bleu Pocket EU Ecolabel 40 cm
Serpillère microfibre 40 × 13 cm avec boucles à poils courts et fixation par poche. Pour une utilisation avec le balai à plat de Kärcher ou selon la méthode de préconditionnement.
Grâce aux microfibres fines offrant une excellente absorption des poussières, des saletés et des liquides pour un lavage en une seule passe des sols lisses et légèrement texturés : la serpillère microfibre courte de Kärcher. Les excellentes propriétés de glissement de la serpillère permettent un nettoyage intensif et sans effort. La bonnette dispose de coins cousus et de 4 boucles de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs, la bonnette peut être réservée à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les boucles qui ne servent plus. Elle peut en outre s'utiliser avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou pour le nettoyage des sols avec préconditionnement. Aspergez pour cela la serpillère de 180 % de son poids en liquide de nettoyage. L'étape de séchage de la surface est généralement inutile avec les deux méthodes.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à puissant
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Housses
|Matériau
|85% PET / 15% PA
|Matière textile
|microfibre
|Type de fabrication
|Tissu en bouclette (couche de nettoyage)
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 300
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 140
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide