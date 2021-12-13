Les opérateurs sont confrontés à de nombreux défis

Les stations-services sont depuis longtemps bien plus que de simples lieux où acheter du carburant. Elles sont devenues des points de rencontre et nous sauvent la mise quand le beurre ou le lait vient à manquer.

Pour que les clients s'y sentent à l'aise, les opérateurs sont tenus de nettoyer sur de nombreux fronts : zone extérieure, salle de vente, zone de restauration, installation sanitaire, hall de lavage - partout, il est important d'assurer la propreté et de respecter les règles de sécurité en vigueur. Les tâches liées au nettoyage des stations-services sont donc très diverses. Mais bien équiper votre parc de machines et investir dans la bonne technologie de nettoyage assure de pouvoir nettoyer efficacement et en profondeur - un investissement qui permet d'économiser beaucoup de temps de travail et qui en vaut donc la peine. Vous avez toujours besoin d'un nettoyage en profondeur à intervalles réguliers. Mais la tâche est nettement plus légère si on entretient régulièrement la propreté de ses installations.