Benzinestations schoonmaken
Benzinestations vereisen een grote verscheidenheid aan reinigingstaken. Als u echter investeert in de juiste reinigingstechnologie, kunt u het noodzakelijke werk efficiënt doen en uw voorzieningen te allen tijde schoon houden.
Het is voor de beheerders een hele uitdaging
Bij de benzinestations koop je allang niet meer alleen maar brandstof. Het zijn gemakswinkels geworden, als redder in nood, bijvoorbeeld bij gebrek aan boter of melk.
Om ervoor te zorgen dat klanten zich prettig voelen, worden exploitanten op veel fronten uitgedaagd als het om schoonmaken gaat: buitenterrein, shopruimte, horeca, sanitair, washal - het is belangrijk om overal voor netheid te zorgen en de relevante veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. De werkzaamheden bij het schoonmaken van tankstations zijn dan ook zeer veelomvattend. Als je het machinepark echter op een goede manier uitrust en investeert in de juiste schoonmaaktechnieken, dan kun je alles effectief en grondig schoon krijgen - een investering die veel tijd bespaart en zich dus snel terugbetaalt. Een grondige basisreiniging is nog steeds en met grote regelmaat nodig. Als je de installaties door de tijd heen goed schoon houdt, heb je uiteindelijk beduidend minder werk.
Reinigingstaken bij benzinestations
Neem het zekere voor het onzekere: neem alle voorschriften en regelgeving in acht.
Bij benzinestations kunnen bijvoorbeeld door vloeibare of gasvormige gevaarlijke stoffen of brandstoffen risicozones voor mens en milieu ontstaan. De werkveiligheid en gezondheidsbescherming evenals bescherming van het milieu zijn daarom van groot belang bij werkzaamheden aan pompinstallaties. Het is pure noodzaak dat bij het gebruik van machines, apparaten en reinigingsmiddelen de voorschriften en regelgeving van de brancheorganisaties en de respectievelijke oliemaatschappijen worden nageleefd.