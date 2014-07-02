Пистолет за пръскане – Advanced

Ергономично оформен пистолет за пръскане. Чрез компактния дизайн пистолетът е особено лек и удобен за работа. Включително предпазен механизъм за предотвратяване на неволно задействане. Пистолетът за пръскане Advanced е оборудван с интегрирано дистанционно управление. Дебитът на подаване на лед и налягането на струята могат да се регулират директно върху пистолета. Освен това има превключвател между „само въздух“ или „въздух и лед“.