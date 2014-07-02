Пистолет за пръскане – Advanced

Ергономично оформен пистолет за пръскане. Чрез компактния дизайн пистолетът е особено лек и удобен за работа. Включително предпазен механизъм за предотвратяване на неволно задействане. Пистолетът за пръскане Advanced е оборудван с интегрирано дистанционно управление. Дебитът на подаване на лед и налягането на струята могат да се регулират директно върху пистолета. Освен това има превключвател между „само въздух“ или „въздух и лед“.

Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,567
Тегло с опаковката (кг) 0,642
Размери (Д × Ш × В) (мм) 195 x 115 x 150

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