IB 7/40 Classic
Благодарение на оптимизациите на въздушния поток, нашият Ice Blaster IB 7/40 впечатлява с отлични резултати по време на сухо почистване с лед, дори когато работите с ниско налягане на въздуха. Компактно устройство.
Ice Blaster IB 7/40 Classic е високоефективен бластер за сух лед, който впечатлява при натоварена ежедневна употреба със сигурна и удобна работа, лесна маневреност и надеждна работа. Всички компоненти и технологии, разбира се, отговарят на най-високите стандарти за качество. Например, добре обмислената технология за дозиране предотвратява заледяването на машината по време на бластиране, докато оптимизираният въздушен поток осигурява също отлични резултати при почистване при сравнително ниски налягания и консумация на въздух и в същото време относително нисък шум при работа. Налягането на струята и количеството на подаване на лед се регулират безстепенно чрез бутона, функция, която може да бъде деактивирана и чрез клавишния ключ. Интегрираният сепаратор за масло и вода, както и система за отстраняване на остатъчен лед за отстраняване на сухия лед, останал след употреба с натискане на бутон, също са стандарт. Всички съответни работни параметри, както и статистически стойности на Wellas като работно време, средна консумация на лед за час или обща консумация на лед могат лесно да бъдат разчетени
Характеристики и предимства
Прегледен дисплейЛесно отчитане на данните по настройката; лесно управление благодарение на големите бутони и електронно управление.
Автоматично изчистване на остатъчния ледИзчистването на остатъчния лед с едно натискане на бутона предотвратява замръзването на уреда след приключване на работа.
Интегриран сепаратор за мазнини и водаУредът не замръзва
Рафинирана поставка за пистолета
- Пистолетът винаги е перфектно прибран.
- Идеална позиция (например за смяна на дюзата).
Максимална мобилност
- Оптимално дебалансиране на уреда за удобно маневриране по неравни повърхности.
Ефективно подаване на въздух към уреда
- Сухият лед се транспортира безопасно от уреда до дюзата.
- Максимални резултати при почистването на дюзата.
Интегрирано място за съхранение на дюзи и инструменти
- Винаги всичко е достъпно – директно на уреда.
Спецификации
Технически данни
|Мощност на свързване (кВт)
|0,6
|Корпус/рамка
|Неръждаема стомана (1.4301)
|Дължина на кабела (м)
|7
|Налягане на въздуха (бар/МПа)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Качество на въздуха
|Сухи и без масло
|Обемна въздушна циркулация (м³/мин)
|0,5 - 3,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|99
|Капацитет за сух лед (кг)
|15
|Пелети сух лед (диаметър) (мм)
|3
|Разход на сух лед (кг/ч)
|15 - 50
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Тегло без аксесоари (кг)
|93
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|75
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|768 x 510 x 1096
Обхват на доставката
- Смазка за резбата на дюзите
- Дюза за плоска струя
- Гаечен ключ (за смяна на дюзите): 2 бр.
- Маркуч за пръскане, с електрическа линия за управление и бързо свързване
- Пръскащ пистолет (ергономичен и безопасен)
- Чанта за инструменти
Оборудване
- Електронно управление
- Маслоуловител и воден сепаратор
Сфера на приложение
- Почистване на леярски форми и инструменти
- Почистване на „мустаци” от пластмасови елементи
- Почистване на ковашки инструменти
- Почистване на системи за пълнене и смесване
- Почистване на системи за пренос, транспорт и обработка
- Почистване на пещи
- Почистване на печатарски машини и периферия
- Почистване на машини за обработка на дърво
- Почистване на генератори, турбини, разпределителни шкафове и топлообменници