Ice Blaster IB 7/40 Classic е високоефективен бластер за сух лед, който впечатлява при натоварена ежедневна употреба със сигурна и удобна работа, лесна маневреност и надеждна работа. Всички компоненти и технологии, разбира се, отговарят на най-високите стандарти за качество. Например, добре обмислената технология за дозиране предотвратява заледяването на машината по време на бластиране, докато оптимизираният въздушен поток осигурява също отлични резултати при почистване при сравнително ниски налягания и консумация на въздух и в същото време относително нисък шум при работа. Налягането на струята и количеството на подаване на лед се регулират безстепенно чрез бутона, функция, която може да бъде деактивирана и чрез клавишния ключ. Интегрираният сепаратор за масло и вода, както и система за отстраняване на остатъчен лед за отстраняване на сухия лед, останал след употреба с натискане на бутон, също са стандарт. Всички съответни работни параметри, както и статистически стойности на Wellas като работно време, средна консумация на лед за час или обща консумация на лед могат лесно да бъдат разчетени