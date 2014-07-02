Нашият Ice Blaster IB 7/40 Advanced се характеризира с добре обмислена концепция, много умни детайли, здравркд ,издръжливост и изключително висококачествена изработка. Последното поколение бластер за сух лед е проектиран да се справи с натоварена непрекъсната работа и е много добре оборудван. Например, той се предлага стандартно с интегрирана намотка за заземяване, система за отстраняване на остатъчен лед, която не позволява на устройството да замръзне след приключване на работата, както и сепаратор за масло и вода за надеждни операции. Въздушният поток е оптимизиран по такъв начин, че отличните резултати от почистването са от значение, дори когато се работи с ниско налягане и ниска консумация на въздух (макс. 3,5 m³ / min),като шумът от работа също е намален до минимум. Реактивният пистолет с дистанционно управление за регулиране на параметрите на струята, безстепенно управление на налягането на струята и обема на подаване на лед чрез бутон (може да се деактивира, при желание) и логически структуриран дисплей за отчитане на всички работни параметри гарантират висока степен на удобство на оператора , В допълнение към това могат да се изведат статистически стойности като работно време, средна консумация на лед на час или обща консумация на лед.