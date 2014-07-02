IB 7/40 Adv

Ice Blaster IB 7/40 Advanced има струен пистолет с интегрирано дистанционно управление, а също така гарантира най-добри резултати при почистване със сух лед при ниско налягане на въздуха.

Нашият Ice Blaster IB 7/40 Advanced се характеризира с добре обмислена концепция, много умни детайли, здравркд ,издръжливост и изключително висококачествена изработка. Последното поколение бластер за сух лед е проектиран да се справи с натоварена непрекъсната работа и е много добре оборудван. Например, той се предлага стандартно с интегрирана намотка за заземяване, система за отстраняване на остатъчен лед, която не позволява на устройството да замръзне след приключване на работата, както и сепаратор за масло и вода за надеждни операции. Въздушният поток е оптимизиран по такъв начин, че отличните резултати от почистването са от значение, дори когато се работи с ниско налягане и ниска консумация на въздух (макс. 3,5 m³ / min),като шумът от работа също е намален до минимум. Реактивният пистолет с дистанционно управление за регулиране на параметрите на струята, безстепенно управление на налягането на струята и обема на подаване на лед чрез бутон (може да се деактивира, при желание) и логически структуриран дисплей за отчитане на всички работни параметри гарантират висока степен на удобство на оператора , В допълнение към това могат да се изведат статистически стойности като работно време, средна консумация на лед на час или обща консумация на лед.

Характеристики и предимства
Уред за почистване със сух лед IB 7/40 Adv: Прегледен дисплей
Прегледен дисплей
Лесно отчитане на данните по настройката; лесно управление благодарение на големите бутони и електронно управление.
Уред за почистване със сух лед IB 7/40 Adv: Автоматично изчистване на остатъчния лед
Автоматично изчистване на остатъчния лед
Изчистването на остатъчния лед с едно натискане на бутона предотвратява замръзването на уреда след приключване на работа.
Уред за почистване със сух лед IB 7/40 Adv: Интегриран сепаратор за мазнини и вода
Интегриран сепаратор за мазнини и вода
Уредът не замръзва
Интегрирана макара за въже за заземяване
  • Лесно заземяване на обекта за почистване.
  • Защита срещу прехвърчане на искри от оператора към обекта.
  • Подобрение на комфорта на работа със струята.
Ефективно подаване на въздух към уреда
  • Сухият лед се транспортира безопасно от уреда до дюзата.
  • Максимални резултати при почистването на дюзата.
Максимална мобилност
  • Оптимално дебалансиране на уреда за удобно маневриране по неравни повърхности.
  • Дръжки отпред и отзад на уреда, за по-лесно преминаване по стъпала.
Контейнер за сух лед със специална изолация (GFK)
  • Оптимална изолация на сухия лед.
  • Не се образува кондензна вода.
  • Машината не замръзва.
Рафинирана поставка за пистолета
  • Пистолетът винаги е перфектно прибран.
  • Идеална позиция (например за смяна на дюзата).
Интегрирано място за съхранение на дюзи и инструменти
  • Винаги всичко е достъпно – директно на уреда.
Спецификации

Технически данни

Мощност на свързване (кВт) 0,6
Корпус/рамка Неръждаема стомана (1.4301)
Дължина на кабела (м) 7
Налягане на въздуха (бар/МПа) 2 - 10 / 0,2 - 1
Качество на въздуха Сухи и без масло
Обемна въздушна циркулация (м³/мин) 0,5 - 3,5
Ниво на шум (дБ(А)) 99
Капацитет за сух лед (кг) 15
Пелети сух лед (диаметър) (мм) 3
Разход на сух лед (кг/ч) 15 - 50
Брой на фазите на тока (~) 1
Честота (Hz) 50 - 60
Напрежение (В) 220 - 240
Тегло без аксесоари (кг) 78
Тегло (с аксесоари) (кг) 81,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 768 x 510 x 1096

Обхват на доставката

  • Смазка за резбата на дюзите
  • Дюза за плоска струя
  • Гаечен ключ (за смяна на дюзите): 2 бр.
  • Маркуч за пръскане, с електрическа линия за управление и бързо свързване
  • Пръскащ пистолет (ергономичен и безопасен)
  • Чанта за инструменти

Оборудване

  • Регулиране количеството лед директно от пръскащия пистолет
  • Регулиране на въздушното налягане директно от пръскащия пистолет
  • Превключвател „само въздух“ или „лед и въздух“ на пистолета
  • Електронно управление
  • Вкл. макара за въже за заземяване
  • Маслоуловител и воден сепаратор

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на леярски форми и инструменти
  • Почистване на „мустаци” от пластмасови елементи
  • Почистване на ковашки инструменти
  • Почистване на системи за пълнене и смесване
  • Почистване на системи за пренос, транспорт и обработка
  • Почистване на пещи
  • Почистване на печатарски машини и периферия
  • Почистване на машини за обработка на дърво
  • Почистване на генератори, турбини, разпределителни шкафове и топлообменници
Аксесоари