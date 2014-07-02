IB 7/40 Adv
Ice Blaster IB 7/40 Advanced има струен пистолет с интегрирано дистанционно управление, а също така гарантира най-добри резултати при почистване със сух лед при ниско налягане на въздуха.
Нашият Ice Blaster IB 7/40 Advanced се характеризира с добре обмислена концепция, много умни детайли, здравркд ,издръжливост и изключително висококачествена изработка. Последното поколение бластер за сух лед е проектиран да се справи с натоварена непрекъсната работа и е много добре оборудван. Например, той се предлага стандартно с интегрирана намотка за заземяване, система за отстраняване на остатъчен лед, която не позволява на устройството да замръзне след приключване на работата, както и сепаратор за масло и вода за надеждни операции. Въздушният поток е оптимизиран по такъв начин, че отличните резултати от почистването са от значение, дори когато се работи с ниско налягане и ниска консумация на въздух (макс. 3,5 m³ / min),като шумът от работа също е намален до минимум. Реактивният пистолет с дистанционно управление за регулиране на параметрите на струята, безстепенно управление на налягането на струята и обема на подаване на лед чрез бутон (може да се деактивира, при желание) и логически структуриран дисплей за отчитане на всички работни параметри гарантират висока степен на удобство на оператора , В допълнение към това могат да се изведат статистически стойности като работно време, средна консумация на лед на час или обща консумация на лед.
Характеристики и предимства
Прегледен дисплейЛесно отчитане на данните по настройката; лесно управление благодарение на големите бутони и електронно управление.
Автоматично изчистване на остатъчния ледИзчистването на остатъчния лед с едно натискане на бутона предотвратява замръзването на уреда след приключване на работа.
Интегриран сепаратор за мазнини и водаУредът не замръзва
Интегрирана макара за въже за заземяване
- Лесно заземяване на обекта за почистване.
- Защита срещу прехвърчане на искри от оператора към обекта.
- Подобрение на комфорта на работа със струята.
Ефективно подаване на въздух към уреда
- Сухият лед се транспортира безопасно от уреда до дюзата.
- Максимални резултати при почистването на дюзата.
Максимална мобилност
- Оптимално дебалансиране на уреда за удобно маневриране по неравни повърхности.
- Дръжки отпред и отзад на уреда, за по-лесно преминаване по стъпала.
Контейнер за сух лед със специална изолация (GFK)
- Оптимална изолация на сухия лед.
- Не се образува кондензна вода.
- Машината не замръзва.
Рафинирана поставка за пистолета
- Пистолетът винаги е перфектно прибран.
- Идеална позиция (например за смяна на дюзата).
Интегрирано място за съхранение на дюзи и инструменти
- Винаги всичко е достъпно – директно на уреда.
Спецификации
Технически данни
|Мощност на свързване (кВт)
|0,6
|Корпус/рамка
|Неръждаема стомана (1.4301)
|Дължина на кабела (м)
|7
|Налягане на въздуха (бар/МПа)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Качество на въздуха
|Сухи и без масло
|Обемна въздушна циркулация (м³/мин)
|0,5 - 3,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|99
|Капацитет за сух лед (кг)
|15
|Пелети сух лед (диаметър) (мм)
|3
|Разход на сух лед (кг/ч)
|15 - 50
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Тегло без аксесоари (кг)
|78
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|81,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|768 x 510 x 1096
Обхват на доставката
- Смазка за резбата на дюзите
- Дюза за плоска струя
- Гаечен ключ (за смяна на дюзите): 2 бр.
- Маркуч за пръскане, с електрическа линия за управление и бързо свързване
- Пръскащ пистолет (ергономичен и безопасен)
- Чанта за инструменти
Оборудване
- Регулиране количеството лед директно от пръскащия пистолет
- Регулиране на въздушното налягане директно от пръскащия пистолет
- Превключвател „само въздух“ или „лед и въздух“ на пистолета
- Електронно управление
- Вкл. макара за въже за заземяване
- Маслоуловител и воден сепаратор
Сфера на приложение
- Почистване на леярски форми и инструменти
- Почистване на „мустаци” от пластмасови елементи
- Почистване на ковашки инструменти
- Почистване на системи за пълнене и смесване
- Почистване на системи за пренос, транспорт и обработка
- Почистване на пещи
- Почистване на печатарски машини и периферия
- Почистване на машини за обработка на дърво
- Почистване на генератори, турбини, разпределителни шкафове и топлообменници