Поплавъчен прекъсвач
Поплавъчният прекъсвач автоматично включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата.
Поплавъчният прекъсвач автоматично включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата и така самостоятелно контролира изпразването. Може да се използва заедно с градински помпи, потопяеми напорни помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Обемът на доставката съдържа специален захранващ кабел с дължина 10 m. Внимание: Свързан с GP 60/70 Mobile Control е подходящ само за изключване на помпата.
Характеристики и предимства
10 m съединителен кабел
- Позволява използването и при отдалечени, респ. за дълбоко разположени водни резервоари.
Поплавъчен прекъсвач
- Управлява включването/изключването на помпата чрез нивото на водата при отдалечено разположени водни резервоари
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|1,515
|Тегло с опаковката (кг)
|1,639
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|210 x 270 x 55
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- За изпомпване на вода от градински езера
- За употреба при наводнения