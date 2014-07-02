Поплавъчен прекъсвач

Поплавъчният прекъсвач автоматично включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата.

Поплавъчният прекъсвач автоматично включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата и така самостоятелно контролира изпразването. Може да се използва заедно с градински помпи, потопяеми напорни помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Обемът на доставката съдържа специален захранващ кабел с дължина 10 m. Внимание: Свързан с GP 60/70 Mobile Control е подходящ само за изключване на помпата.

Характеристики и предимства
10 m съединителен кабел
  • Позволява използването и при отдалечени, респ. за дълбоко разположени водни резервоари.
Поплавъчен прекъсвач
  • Управлява включването/изключването на помпата чрез нивото на водата при отдалечено разположени водни резервоари
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 1,515
Тегло с опаковката (кг) 1,639
Размери (Д × Ш × В) (мм) 210 x 270 x 55
Сфера на приложение
  • За изпомпване на вода от градински езера
  • За употреба при наводнения