Поплавъчният прекъсвач автоматично включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата и така самостоятелно контролира изпразването. Може да се използва заедно с градински помпи, потопяеми напорни помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Обемът на доставката съдържа специален захранващ кабел с дължина 10 m. Внимание: Свързан с GP 60/70 Mobile Control е подходящ само за изключване на помпата.