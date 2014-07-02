Благодарение на дългия 30 m захранващ кабел напорната потопяема помпа BP 6 Deep Well е предопределена за водоснабдяване от дълбоки кладенци. Дали напояване на градината или снабдяване с техническа вода на домакинството във връзка с бутонен прекъсвач – с подпочвената вода от собствения (дълбок) кладенец в домакинството и градината може да се спестят множество литри ценна питейна вода. Корпусът на помпата и накрайниците с резба са от благородна стомана, което ги прави изключително здрави. Интегрираният предфилтър, както и поставката предпазват по време и след инсталацията входа за вода на помпата от попадане на замърсявания. Включеното в комплекта 30 м въже се закрепва лесно към помпата и по този начин дава възможност за безпроблемно спускане. Отделният прекъсвач вкл./изкл. на края на кабела дава възможност за лесна и безопасна работа с помпата. Благодарение на включения комплект за свързване на маркучи към помпата могат да се свържат безпроблемно 3/4"- както и 1"-маркучи, с интегриран възвратен клапан.