BP 6 Deep Well
Напорната потопяема помпа BP 6 Deep Well с 30 m захранващ кабел – идеална за употреба за подпочвени води от (дълбоки) кладенци. Корпус от благородна стомана, поставка като помощ за инсталация и отделен превключвател вкл./изкл.
Благодарение на дългия 30 m захранващ кабел напорната потопяема помпа BP 6 Deep Well е предопределена за водоснабдяване от дълбоки кладенци. Дали напояване на градината или снабдяване с техническа вода на домакинството във връзка с бутонен прекъсвач – с подпочвената вода от собствения (дълбок) кладенец в домакинството и градината може да се спестят множество литри ценна питейна вода. Корпусът на помпата и накрайниците с резба са от благородна стомана, което ги прави изключително здрави. Интегрираният предфилтър, както и поставката предпазват по време и след инсталацията входа за вода на помпата от попадане на замърсявания. Включеното в комплекта 30 м въже се закрепва лесно към помпата и по този начин дава възможност за безпроблемно спускане. Отделният прекъсвач вкл./изкл. на края на кабела дава възможност за лесна и безопасна работа с помпата. Благодарение на включения комплект за свързване на маркучи към помпата могат да се свържат безпроблемно 3/4"- както и 1"-маркучи, с интегриран възвратен клапан.
Характеристики и предимства
Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стоманаПо-дълга продължителност на експлоатационния живот и удароустойчивост.
30 метра свързващ кабелБезопасна употреба и при по-дълбоки зони.
Включително съединителен елемент за помпата и обратен клапанБързо свързване на 3/4"- и 1"-маркучи към помпата.
Крачета като помощ за инсталацията
- Надеждна защита срещу замърсявания при изпускане и инсталиране на помпата.
Превключвател Вкл./Изкл. на края на кабела
- Комфортно и безопасно управление на помпата.
Включително 30 метра въже за закрепване
- За безопасно закрепване на помпата.
Интегриран предфилтър
- Защитава помпата срещу замърсяване и увеличава и така удължава продължителността на експлоатационния живот и безопасността при употреба.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1000
|Максимален дебит (л/ч)
|< 5000
|Височина на дебита (м)
|55
|Налягане (бар)
|макс. 5,5
|Дълбочина на потапяне (м)
|макс. 27
|Минимален диаметър на тръбата (мм)
|150
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Свързваща резба
|G1
|Захранващ кабел (м)
|30
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|8,05
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|14,669
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|105 x 105 x 810
Обхват на доставката
- Свързващ маркуч в 1″, ¾″ с скоба за маркуч
- Включително въже за закрепване 30 m
Оборудване
- Интегриран обратен клапан
- Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана
- Крачета като помощ за инсталацията
- Интегриран предфилтър
- Възможност за закрепване на въжето
- Отделен превключвач вкл./изкл. на края на кабела
- Дължина на кабела 30 m
Сфера на приложение
- Напояване на градината от кладенци