BP 6 Deep Well

Напорната потопяема помпа BP 6 Deep Well с 30 m захранващ кабел – идеална за употреба за подпочвени води от (дълбоки) кладенци. Корпус от благородна стомана, поставка като помощ за инсталация и отделен превключвател вкл./изкл.

Благодарение на дългия 30 m захранващ кабел напорната потопяема помпа BP 6 Deep Well е предопределена за водоснабдяване от дълбоки кладенци. Дали напояване на градината или снабдяване с техническа вода на домакинството във връзка с бутонен прекъсвач – с подпочвената вода от собствения (дълбок) кладенец в домакинството и градината може да се спестят множество литри ценна питейна вода. Корпусът на помпата и накрайниците с резба са от благородна стомана, което ги прави изключително здрави. Интегрираният предфилтър, както и поставката предпазват по време и след инсталацията входа за вода на помпата от попадане на замърсявания. Включеното в комплекта 30 м въже се закрепва лесно към помпата и по този начин дава възможност за безпроблемно спускане. Отделният прекъсвач вкл./изкл. на края на кабела дава възможност за лесна и безопасна работа с помпата. Благодарение на включения комплект за свързване на маркучи към помпата могат да се свържат безпроблемно 3/4"- както и 1"-маркучи, с интегриран възвратен клапан.

Характеристики и предимства
Дълбочинна помпа BP 6 Deep Well: Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана
Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана
По-дълга продължителност на експлоатационния живот и удароустойчивост.
Дълбочинна помпа BP 6 Deep Well: 30 метра свързващ кабел
30 метра свързващ кабел
Безопасна употреба и при по-дълбоки зони.
Дълбочинна помпа BP 6 Deep Well: Включително съединителен елемент за помпата и обратен клапан
Включително съединителен елемент за помпата и обратен клапан
Бързо свързване на 3/4"- и 1"-маркучи към помпата.
Крачета като помощ за инсталацията
  • Надеждна защита срещу замърсявания при изпускане и инсталиране на помпата.
Превключвател Вкл./Изкл. на края на кабела
  • Комфортно и безопасно управление на помпата.
Включително 30 метра въже за закрепване
  • За безопасно закрепване на помпата.
Интегриран предфилтър
  • Защитава помпата срещу замърсяване и увеличава и така удължава продължителността на експлоатационния живот и безопасността при употреба.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 1000
Максимален дебит (л/ч) < 5000
Височина на дебита (м) 55
Налягане (бар) макс. 5,5
Дълбочина на потапяне (м) макс. 27
Минимален диаметър на тръбата (мм) 150
Температура на работа (°C) макс. 35
Свързваща резба G1
Захранващ кабел (м) 30
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 8,05
Тегло вкл. Опаковка (кг) 14,669
Размери (Д х Ш х В) (мм) 105 x 105 x 810

Обхват на доставката

  • Свързващ маркуч в 1″, ¾″ с скоба за маркуч
  • Включително въже за закрепване 30 m

Оборудване

  • Интегриран обратен клапан
  • Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана
  • Крачета като помощ за инсталацията
  • Интегриран предфилтър
  • Възможност за закрепване на въжето
  • Отделен превключвач вкл./изкл. на края на кабела
  • Дължина на кабела 30 m
Дълбочинна помпа BP 6 Deep Well
Дълбочинна помпа BP 6 Deep Well
Дълбочинна помпа BP 6 Deep Well
Сфера на приложение
  • Напояване на градината от кладенци
Аксесоари