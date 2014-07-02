BP 4 Deep Well

Напорната потопяема помпа BP 4 Deep Well – идеална за употреба за подпочвени води от (дълбоки) кладенци. Здрав корпус от благородна стомана, поставка като помощ за инсталация и отделен превключвател вкл./изкл.

Напорната потопяема помпа BP 4 Deep Well е идеална за ползване на алтернативни водоизточници. Тя е подходяща както за напояване на градината, така и за водоснабдяване на домакинството – във връзка с бутонен прекъсвач. Благодарение на подпочвената вода от собствения (дълбок) кладенец в домакинството и в градината може да се спестят множество литри ценна питейна вода. Корпусът на помпата и накрайниците с резба от благородна стомана са изключително здрави. Интегрираният предфилтър, както и поставката предпазват надеждно по време и след инсталацията входа за вода на помпата от попадане на замърсявания. Включеното в комплекта 15 м въже се закрепва лесно към помпата и по този начин дава възможност за безопасно спускане в кладенеца. Благодарение на прекъсвача вкл./изкл. на края на кабела се осигурява лесна и безопасна работа с помпата. С включения комплект за свързване на маркучи към помпата могат да се свържат безпроблемно 3/4"- както и 1"-маркучи, с интегриран възвратен клапан.

Характеристики и предимства
Дълбочинна помпа BP 4 Deep Well: Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана
По-дълга продължителност на експлоатационния живот и удароустойчивост.
Дълбочинна помпа BP 4 Deep Well: Включително съединителен елемент за помпата и обратен клапан
Бързо свързване на 3/4"- и 1"-маркучи към помпата.
Дълбочинна помпа BP 4 Deep Well: Крачета като помощ за инсталацията
Надеждна защита срещу замърсявания при изпускане и инсталиране на помпата.
Превключвател Вкл./Изкл. на края на кабела
  • Комфортно и безопасно управление на помпата.
Включително 15 метра въже за закрепване
  • За безопасно закрепване на помпата.
Интегриран предфилтър
  • Защитава помпата срещу замърсяване и увеличава и така удължава продължителността на експлоатационния живот и безопасността при употреба.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 700
Максимален дебит (л/ч) < 4600
Височина на дебита (м) 43
Налягане (бар) макс. 4,3
Дълбочина на потапяне (м) макс. 12
Минимален диаметър на тръбата (мм) 150
Температура на работа (°C) макс. 35
Свързваща резба G1
Захранващ кабел (м) 15
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 7,14
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,452
Размери (Д х Ш х В) (мм) 105 x 105 x 710

Обхват на доставката

  • Свързващ маркуч в 1″, ¾″ с скоба за маркуч
  • Включително въже за закрепване 15 m

Оборудване

  • Интегриран обратен клапан
  • Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана
  • Крачета като помощ за инсталацията
  • Интегриран предфилтър
  • Възможност за закрепване на въжето
  • Отделен превключвач вкл./изкл. на края на кабела
Дълбочинна помпа BP 4 Deep Well
Сфера на приложение
  • Напояване на градината от кладенци
Аксесоари