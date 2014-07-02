Напорната потопяема помпа BP 4 Deep Well е идеална за ползване на алтернативни водоизточници. Тя е подходяща както за напояване на градината, така и за водоснабдяване на домакинството – във връзка с бутонен прекъсвач. Благодарение на подпочвената вода от собствения (дълбок) кладенец в домакинството и в градината може да се спестят множество литри ценна питейна вода. Корпусът на помпата и накрайниците с резба от благородна стомана са изключително здрави. Интегрираният предфилтър, както и поставката предпазват надеждно по време и след инсталацията входа за вода на помпата от попадане на замърсявания. Включеното в комплекта 15 м въже се закрепва лесно към помпата и по този начин дава възможност за безопасно спускане в кладенеца. Благодарение на прекъсвача вкл./изкл. на края на кабела се осигурява лесна и безопасна работа с помпата. С включения комплект за свързване на маркучи към помпата могат да се свържат безпроблемно 3/4"- както и 1"-маркучи, с интегриран възвратен клапан.