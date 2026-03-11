Ротационна дюза DB 180 за K7
Струйник с мощна ротационна дюза Kärcher за водоструйки K 7. За особено упорити замърсявания, включително мъх или захабени повърхности.
Мощен струйник за много упорити замърсявания, с въртяща се дюза за всички водоструйки Kärcher от клас K 7. С въртяща се струя и голяма работна площ, премахва лесно упорити замърсявания като мъх или от захабени повърхности.
Характеристики и предимства
Ротираща точкова струя
- Ефективно отстраняване дори на упорити замърсявания от деликатни повърхности.
Мощно почистване с високо налягане
- Целенасочено почистване на упорити замърсявания
Байонетно съединение
- Особено удобна за ползване
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,167
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,306
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|450 x 41 x 41
За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Дори упорита мръсотия
- Каменни и оградни стени
- мъх