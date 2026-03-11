Ротационна дюза DB 180 за K7

Струйник с мощна ротационна дюза Kärcher за водоструйки K 7. За особено упорити замърсявания, включително мъх или захабени повърхности.

Мощен струйник за много упорити замърсявания, с въртяща се дюза за всички водоструйки Kärcher от клас K 7. С въртяща се струя и голяма работна площ, премахва лесно упорити замърсявания като мъх или от захабени повърхности.

Характеристики и предимства
Ротираща точкова струя
  • Ефективно отстраняване дори на упорити замърсявания от деликатни повърхности.
Мощно почистване с високо налягане
  • Целенасочено почистване на упорити замърсявания
Байонетно съединение
  • Особено удобна за ползване
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,167
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,306
Размери (Д х Ш х В) (мм) 450 x 41 x 41

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Дори упорита мръсотия
  • Каменни и оградни стени
  • мъх