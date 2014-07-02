Силова дюза

Идеална за почистване на фуги, ъгли, ръбове и други труднодостъпни места. Заедно с кръглата четка има многобройни възможности за приложение.

Идеална за почистване в фуги, ъгли, ръбове и други труднодостъпни места. В комбинация с кръглата четка има многобройни други възможности за приложение в кухни, бани и WC. По този начин почистването на фуги е лесно.

Характеристики и предимства
За закрепване на принадлежности
  • Закрепване за четки, мощна дюза и удължение
Извита форма
  • Подобрен достъп до недостъпни места
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,058
Тегло с опаковката (кг) 0,087
Размери (Д × Ш × В) (мм) 180 x 50 x 40

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Сфера на приложение
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Килими
  • Щори/ролетни щори