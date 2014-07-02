Силова дюза
Идеална за почистване на фуги, ъгли, ръбове и други труднодостъпни места. Заедно с кръглата четка има многобройни възможности за приложение.
Идеална за почистване в фуги, ъгли, ръбове и други труднодостъпни места. В комбинация с кръглата четка има многобройни други възможности за приложение в кухни, бани и WC. По този начин почистването на фуги е лесно.
Характеристики и предимства
За закрепване на принадлежности
- Закрепване за четки, мощна дюза и удължение
Извита форма
- Подобрен достъп до недостъпни места
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,058
|Тегло с опаковката (кг)
|0,087
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 50 x 40
Видео
Сфера на приложение
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Килими
- Щори/ролетни щори