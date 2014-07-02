Смукателен маркуч, 3,5 m

Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с обратен клапан за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Идеален като удължение на смукателен маркуч.

Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с диаметър 1" и дължина 3,5 m за засмукване и транспортиране на вода. Със смукателен филтър и обратен клапан за свързване към смукателната страна на градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи към сградното водоснабдяване. Използване също и като удължение на смукателния маркуч. Идеален за предотвратяване на обратно връщане на транспортираната вода и за намаляване на времето за повторно засмукване. За гореспоменатите помпи, които са оборудвани с присъединителна резба G1 (33,3 mm).

Характеристики и предимства
Готов за свързване, спираловиден маркуч с филтър и възвратен клапан
  • Монтиран лесно и удобно към помпата за засмукване на вода
Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 3,5
Диаметър 3/4″
Цвят черен
Тегло (кг) 0,848
Тегло с опаковката (кг) 0,883
Размери (Д × Ш × В) (мм) 400 x 415 x 55
Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.