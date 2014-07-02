Смукателен маркуч, 3,5 m
Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с обратен клапан за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Идеален като удължение на смукателен маркуч.
Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с диаметър 1" и дължина 3,5 m за засмукване и транспортиране на вода. Със смукателен филтър и обратен клапан за свързване към смукателната страна на градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи към сградното водоснабдяване. Използване също и като удължение на смукателния маркуч. Идеален за предотвратяване на обратно връщане на транспортираната вода и за намаляване на времето за повторно засмукване. За гореспоменатите помпи, които са оборудвани с присъединителна резба G1 (33,3 mm).
Характеристики и предимства
Готов за свързване, спираловиден маркуч с филтър и възвратен клапан
- Монтиран лесно и удобно към помпата за засмукване на вода
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|3,5
|Диаметър
|3/4″
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,848
|Тегло с опаковката (кг)
|0,883
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 415 x 55
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.