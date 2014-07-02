Смукателен маркуч за тръбопроводи
Готов за свързване, устойчив на вакуум смукателен маркуч за свързване на помпи при кладенци или тръбопроводи към смукателната страна. За помпи за високо налягане за дома.
Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с диаметър 3/4" и дължина 0,5 m за засмукване на вода. Подходящ за свързване към смукателната страна на помпи за високо налягане за дома. Смукателният маркуч е и от двете страни с присъединителна резба G1 (33,3 mm). Голямата му гъвкавост води до значително намаляване на шума при стационарен монтаж. Внимание: Смукателният маркуч не трябва да се използва като маркуч под високо налягане!
Характеристики и предимства
Устойчив на вакуум извод на помпата към забивни кладенци и тръбопроводи
- При свързване на помпа за сградно водоснабдяване този маркуч може да се използва като гъвкава връзка на смукателната страна, за да се осъществи връзката между помпата и тръбопроводната инсталация, която освен това не предава шумове.
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|0,6
|Диаметър
|3/4″
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,205
|Тегло с опаковката (кг)
|0,231
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|600 x 50 x 50
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Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.