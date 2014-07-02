Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с диаметър 3/4" и дължина 0,5 m за засмукване на вода. Подходящ за свързване към смукателната страна на помпи за високо налягане за дома. Смукателният маркуч е и от двете страни с присъединителна резба G1 (33,3 mm). Голямата му гъвкавост води до значително намаляване на шума при стационарен монтаж. Внимание: Смукателният маркуч не трябва да се използва като маркуч под високо налягане!