FoamStop fruity, 125мл
Този течен обезпенител с плодов аромат без алергени бързо разгражда неприятната пяна.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|125
|Опаковъчна единица (бр.)
|6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,14
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|40 x 40 x 140
Качества
- Приятен свеж аромат
- Аромат без алергени
- Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
- Произведено в Германия
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Обезпенител за прахосмукачки с воден филтър и прахосмукачки с пара