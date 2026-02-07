FoamStop fruity, 125мл

Този течен обезпенител с плодов аромат без алергени бързо разгражда неприятната пяна.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 125
Опаковъчна единица (бр.) 6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,14
Размери (Д х Ш х В) (мм) 40 x 40 x 140
Качества
  • Приятен свеж аромат
  • Аромат без алергени
  • Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
  • Произведено в Германия
FoamStop fruity, 125мл
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Обезпенител за прахосмукачки с воден филтър и прахосмукачки с пара