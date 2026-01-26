SV 7
Почистване с пара, прахосмукачка и сушене в една стъпка – парната прахосмукачка SV 7 съчетава многофункционалност и максимално удобство в едно устройство.
Парната прахосмукачка SV 7 от Kärcher съчетава предимствата на парочистачките със силните страни на обикновените прахосмукачки. Почиства например трохи от пода, избърсва с влажна кърпа и след това изсушава пода. И прави всичко това удобно в една стъпка. С тези впечатляващи универсални машини и подходящите аксесоари всеки може да поддържа дома си чист – просто, удобно, бързо и без химикали.
Характеристики и предимства
Уред 3-в-1Почистване с пара, изсмукване и подсушаване в една стъпка.
Многостепенна филтърна системаВодният, филтърът за едри отпадъци, дунапреновият и HEPA-филтърът (EN 1822:1998) отстраняват и най-фините частици.
Комфортна дюза за почистване на подовеЛесна и бърза смяна на 3 различни приставки за всички твърди и меки подове.
Лесно управление
- Смукателната мощност може да се регулира на дръжката, а количеството пара на самия уред.
4-степенно регулиране на силата на изсмукване
- Мощността на изсмукване може да се регулира индивидуално в зависимост от съответната повърхност и степен на замърсяване.
5-степенно регулиране на количеството пара
- Количеството на парата може да се регулира индивидуално в зависимост от вида на повърхността и степента на замърсяване.
Непрекъсната пара
- За непрекъсната работа резервоарът може по всяко време да се допълва бързо и лесно.
Място за съхранение на кабела
- Оптимално прибиране на кабела за икономия на място при съхранение.
Защита за деца
- Заключва функцията за пара като по този начин осигурява защита срещу неправомерно използване.
Много възможности за приложение
- Мултифункционалният уред с множество приспособления е подходящ за почистване без химия в цялата къща.
Спецификации
Технически данни
|Максимална мощност (Вт)
|2200
|Капацитет на резервоара за вода (л)
|0,45
|Максимално налягане на парата (бар)
|макс. 4
|Воден филтър (л)
|1,2
|Вакуум (мбар/кПа)
|210 / 21
|Дължина на кабела (м)
|6
|Време за загряване (мин)
|5
|Обем на резервоара (л)
|0,5
|Струя пара (г/мин)
|80
|Филтърна система
|Воден филтър и HEPA филтър
|Консумирана мощност (Вт)
|1100
|Непрекъсната вентилация
|Допълнителен обем на изсмукване (л)
|0,6
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|9,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|15,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|515 x 336 x 340
Обхват на доставката
- Тип HEPA-филтър: ХЕПА филтър
- Комплект за почистване на под с парна екстракция: 3 различни приложения за твърди и меки подове и 2 тръби по 0,5 m
- Ръчна дюза: Възможност за комбиниране с дюза за прозорци (голяма и малка), приставка четка или хавлиена кърпа
- Точкова дюза: Възможност за комбиниране с удължител и кръгли четки (4 различни цвята)
- Дюза за тапицерия (малка и голяма)
- Дюза за фуги, четка за мебели
- Обезпенител "FoamStop"
- Мерителна чаша, почистваща четка, джоб за аксесоари
- накрайник за прозорец, малък и голям
- Хавлиен калъф: 1 бр.
- Комплект с кръгла четка
- подмяна на короната на четката
- Тръби за изсмукване на пара: 2 бр., 0.5 м
- Маркуч с ръкохватка за изсмукване на пара
Оборудване
- Защита за деца
- Предпазен клапан
- Регулиране на количеството пара: на устройство (пет стъпки)
- Регулиране на силата на изсмукване: на дръжка (четиристепенна)
- Система с два резервоара
- Маркуч за пара с пистолет: 1.75 м
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Смесители
- Умивалници
- Плочки
- Прозорци и стъклени повърхности
- Плотове