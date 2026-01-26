SV 7

Почистване с пара, прахосмукачка и сушене в една стъпка – парната прахосмукачка SV 7 съчетава многофункционалност и максимално удобство в едно устройство.

Парната прахосмукачка SV 7 от Kärcher съчетава предимствата на парочистачките със силните страни на обикновените прахосмукачки. Почиства например трохи от пода, избърсва с влажна кърпа и след това изсушава пода. И прави всичко това удобно в една стъпка. С тези впечатляващи универсални машини и подходящите аксесоари всеки може да поддържа дома си чист – просто, удобно, бързо и без химикали.

Характеристики и предимства
Парен екстрактор SV 7: Уред 3-в-1
Уред 3-в-1
Почистване с пара, изсмукване и подсушаване в една стъпка.
Парен екстрактор SV 7: Многостепенна филтърна система
Многостепенна филтърна система
Водният, филтърът за едри отпадъци, дунапреновият и HEPA-филтърът (EN 1822:1998) отстраняват и най-фините частици.
Парен екстрактор SV 7: Комфортна дюза за почистване на подове
Комфортна дюза за почистване на подове
Лесна и бърза смяна на 3 различни приставки за всички твърди и меки подове.
Лесно управление
  • Смукателната мощност може да се регулира на дръжката, а количеството пара на самия уред.
4-степенно регулиране на силата на изсмукване
  • Мощността на изсмукване може да се регулира индивидуално в зависимост от съответната повърхност и степен на замърсяване.
5-степенно регулиране на количеството пара
  • Количеството на парата може да се регулира индивидуално в зависимост от вида на повърхността и степента на замърсяване.
Непрекъсната пара
  • За непрекъсната работа резервоарът може по всяко време да се допълва бързо и лесно.
Място за съхранение на кабела
  • Оптимално прибиране на кабела за икономия на място при съхранение.
Защита за деца
  • Заключва функцията за пара като по този начин осигурява защита срещу неправомерно използване.
Много възможности за приложение
  • Мултифункционалният уред с множество приспособления е подходящ за почистване без химия в цялата къща.
Спецификации

Технически данни

Максимална мощност (Вт) 2200
Капацитет на резервоара за вода (л) 0,45
Максимално налягане на парата (бар) макс. 4
Воден филтър (л) 1,2
Вакуум (мбар/кПа) 210 / 21
Дължина на кабела (м) 6
Време за загряване (мин) 5
Обем на резервоара (л) 0,5
Струя пара (г/мин) 80
Филтърна система Воден филтър и HEPA филтър
Консумирана мощност (Вт) 1100
Непрекъсната вентилация
Допълнителен обем на изсмукване (л) 0,6
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 9,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 15,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 515 x 336 x 340

Обхват на доставката

  • Тип HEPA-филтър: ХЕПА филтър
  • Комплект за почистване на под с парна екстракция: 3 различни приложения за твърди и меки подове и 2 тръби по 0,5 m
  • Ръчна дюза: Възможност за комбиниране с дюза за прозорци (голяма и малка), приставка четка или хавлиена кърпа
  • Точкова дюза: Възможност за комбиниране с удължител и кръгли четки (4 различни цвята)
  • Дюза за тапицерия (малка и голяма)
  • Дюза за фуги, четка за мебели
  • Обезпенител "FoamStop"
  • Мерителна чаша, почистваща четка, джоб за аксесоари
  • накрайник за прозорец, малък и голям
  • Хавлиен калъф: 1 бр.
  • Комплект с кръгла четка
  • подмяна на короната на четката
  • Тръби за изсмукване на пара: 2 бр., 0.5 м
  • Маркуч с ръкохватка за изсмукване на пара

Оборудване

  • Защита за деца
  • Предпазен клапан
  • Регулиране на количеството пара: на устройство (пет стъпки)
  • Регулиране на силата на изсмукване: на дръжка (четиристепенна)
  • Система с два резервоара
  • Маркуч за пара с пистолет: 1.75 м
Парен екстрактор SV 7
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Смесители
  • Умивалници
  • Плочки
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Плотове
