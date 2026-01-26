Парната прахосмукачка SV 7 от Kärcher съчетава предимствата на парочистачките със силните страни на обикновените прахосмукачки. Почиства например трохи от пода, избърсва с влажна кърпа и след това изсушава пода. И прави всичко това удобно в една стъпка. С тези впечатляващи универсални машини и подходящите аксесоари всеки може да поддържа дома си чист – просто, удобно, бързо и без химикали.