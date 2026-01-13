Комплект с пръскалка за поливане
Оптималният базов комплект с пръскалка, адаптер за кран и 2 връзки (едната с Aqua Stop). Веднага готови да започнете работа в градината.
Перфектният начален комплект за поливане на вашата градина. Пръскалката (арт. н-р 2.645-264.0) е подходяща за по-елементарните задачи за напояване в градината. Формата на струята може да се превключва плавно според необходимостта - конусовидна или точкова. Така можете да поливате цветя и растения, но и да остранявате по-едри замърсявания в градината. Притокът на вода през дюзата може да бъде спрян напълно, когато това се налага. Комплектът включва и адаптер за кран G3/4" с редукция G1/2" и 2 здрави универсални връзки за маркуч – едната с Aqua Stop. Връзката с Aqua Stop предотвратява изтичането на вода в края на маркуча дори и при отворен кран, например при изваждане на разпръскващия накрайник. Връзките са универсално приложими за всички популярни диаметри на градинските маркучи. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.
Характеристики и предимства
Малък и компактен
- Лесна употреба
Aqua Stop
- За безопасно откачане на аксесоарите от маркуча без пръскане.
Самооттичане
- Оптимална защита срещу замръзване.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
- Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Съединители за маркучи (1/2", 5/8")
- Подходящ за всички градински маркучи на пазара.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,052
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,131
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|131 x 36 x 36
Оборудване
- Видове струя: 2
- Функция за самоотичане
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Видео
Сфера на приложение
- Поливане на растения
- Цветна леха, зеленчукова леха
- За почистване на леко замърсени повърхности