Перфектният начален комплект за поливане на вашата градина. Пръскалката (арт. н-р 2.645-264.0) е подходяща за по-елементарните задачи за напояване в градината. Формата на струята може да се превключва плавно според необходимостта - конусовидна или точкова. Така можете да поливате цветя и растения, но и да остранявате по-едри замърсявания в градината. Притокът на вода през дюзата може да бъде спрян напълно, когато това се налага. Комплектът включва и адаптер за кран G3/4" с редукция G1/2" и 2 здрави универсални връзки за маркуч – едната с Aqua Stop. Връзката с Aqua Stop предотвратява изтичането на вода в края на маркуча дори и при отворен кран, например при изваждане на разпръскващия накрайник. Връзките са универсално приложими за всички популярни диаметри на градинските маркучи. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.