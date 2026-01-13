Комплект с пръскалка за поливане

Оптималният базов комплект с пръскалка, адаптер за кран и 2 връзки (едната с Aqua Stop). Веднага готови да започнете работа в градината.

Перфектният начален комплект за поливане на вашата градина. Пръскалката (арт. н-р 2.645-264.0) е подходяща за по-елементарните задачи за напояване в градината. Формата на струята може да се превключва плавно според необходимостта - конусовидна или точкова. Така можете да поливате цветя и растения, но и да остранявате по-едри замърсявания в градината. Притокът на вода през дюзата може да бъде спрян напълно, когато това се налага. Комплектът включва и адаптер за кран G3/4" с редукция G1/2" и 2 здрави универсални връзки за маркуч – едната с Aqua Stop. Връзката с Aqua Stop предотвратява изтичането на вода в края на маркуча дори и при отворен кран, например при изваждане на разпръскващия накрайник. Връзките са универсално приложими за всички популярни диаметри на градинските маркучи. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.

Характеристики и предимства
Малък и компактен
  • Лесна употреба
Aqua Stop
  • За безопасно откачане на аксесоарите от маркуча без пръскане.
Самооттичане
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
  • Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Съединители за маркучи (1/2", 5/8")
  • Подходящ за всички градински маркучи на пазара.
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 0,052
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,131
Размери (Д х Ш х В) (мм) 131 x 36 x 36

Оборудване

  • Видове струя: 2
  • Функция за самоотичане
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Сфера на приложение
  • Поливане на растения
  • Цветна леха, зеленчукова леха
  • За почистване на леко замърсени повърхности