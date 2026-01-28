Препарат RM 776, 10л

Високоефективен специализиран препарат за отстраняване на следи от гуми и маркировка от индустриални машини. Отстранява ефективно също и сили замърсявания от масло и сажди, както и наслоявания с полимери и вакса. Действа също и срещу остатъци от залепваща лента.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло (кг) 10,63
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,229
Размери (Д х Ш х В) (мм) 240 x 200 x 305
Препарат RM 776, 10л
Препарат RM 776, 10л
Препарат RM 776, 10л
Сфера на приложение
  • Почистване на пода
Аксесоари