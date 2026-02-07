Floor polish cleaning agents 746, 10 L, 10л
Активен почистващ препарат. Създава противоплъзгащ и отблъскващ мръсотията филм. Лесно полиране. Създава сияен блясък.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|9,2
|Тегло (кг)
|10,11
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10,693
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 188 x 307
Качества
- Препарат за междинно почистване на всички водоустойчиви твърди и еластични подове
- Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
- мощен почистващ препарат
- създава устойчив и отблъскващ замърсяванията филм
- Противоплъзгащ
- много лесен за полиране. Създава бляскав гланц.
- Формула с ниска пенливост
- Деликатен към материалите
- Приятен, свеж аромат
- Без NTA
- Без разтворители
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
- Почистване на пода