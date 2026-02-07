Floor polish cleaning agents 746, 10 L, 10л

Активен почистващ препарат. Създава противоплъзгащ и отблъскващ мръсотията филм. Лесно полиране. Създава сияен блясък.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 9,2
Тегло (кг) 10,11
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10,693
Размери (Д х Ш х В) (мм) 230 x 188 x 307
Качества
  • Препарат за междинно почистване на всички водоустойчиви твърди и еластични подове
  • Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
  • мощен почистващ препарат
  • създава устойчив и отблъскващ замърсяванията филм
  • Противоплъзгащ
  • много лесен за полиране. Създава бляскав гланц.
  • Формула с ниска пенливост
  • Деликатен към материалите
  • Приятен, свеж аромат
  • Без NTA
  • Без разтворители
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
  • Почистване на пода
Аксесоари