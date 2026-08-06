Препарат за почистване на повърхности SurfacePro CA 30 C Eco, 1л
Универсален концентрат за почистване на повърхности за подове и вътрешна употреба. Изсъхва бързо и без ивици.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|1
|Опаковъчна единица (бр.)
|12
|Ниво на pH
|11
|Тегло (кг)
|1
|Тегло с опаковката (кг)
|1,119
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|366 x 232 x 298
Качества
- Универсален концентрат за почистване на повърхността
- Ефективно премахва остатъци от храна, мазна мръсотия, никотинови отлагания, петна от кафе, лак за обувки, следи от обувки и др.
- Мощно почистващо действие върху всички твърди и еластични повърхности, устойчиви на вода и алкохол
- Не оставя следи по гланцови повърхности
- Подходящ и за почистване на пода
- Приятен и свеж цитрусов аромат
- Носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
- Почистване на подове и повърхности