Buse triple, 035

Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté. Permutation aisée du jet entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression avec Powerbuse (25°) et le jet basse pression (40°). Sur les appareils équipés d’un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à pulvériser le détergent.