Filtre plissé plat
Le filtre plissé plat convient pour l'aspiration d'eau et de poussières, sans changement de filtre. Il offre une grande surface de filtration dans un espace extrêmement réduit.
Le filtre plissé plat convient pour l'aspiration d'eau et de poussières, sans changement de filtre. Il offre une grande surface de filtration dans un espace extrêmement réduit.
Caractéristiques et avantages
Matériau filtrant
- Permet l'aspiration de poussières et de liquides sans changer le filtre
- Haute capacité de rétention des particules
Installation flexible
- Facile à nettoyer
Design compact
- Une grande surface filtrante dans un endroit le plus petit possible
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|marron
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|205 x 75 x 73