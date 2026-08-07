La fixation par serrage apporte plus de flexibilité lors de l'installation de l'antenne RTK. Il suffit de placer la tête de l'antenne dans le support et de la visser ensuite sur des éléments horizontaux à l'aide du dispositif de serrage. En un seul geste, vous pouvez faire passer le support de l'horizontale à la verticale. Pour ce faire, veillez à maintenir une vue dégagée à 100° vers le ciel. Vous pouvez fixer l'antenne à une clôture de jardin, à un balcon, à un échafaudage, etc.