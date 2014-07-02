Tube d'aspiration, T, DN 32, longueur de 500 mm, acier, noir, compatible avec : BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

Le tube d'aspiration noir en acier est compatible avec les aspirateurs poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 32, longueur de 500 mm.