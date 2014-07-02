Tube d'aspiration, T, DN 32, longueur de 500 mm, acier, noir, compatible avec : BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

Le tube d'aspiration noir en acier est compatible avec les aspirateurs poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 32, longueur de 500 mm.

Le tube d'aspiration en métal (DN 32, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs BV et T hors T 15/1

Spécifications

Données techniques

Largeur nominale standard ( ) DN 32
Quantité (Pièce(s)) 1
Matériau Acier
Longueur (mm) 500
Couleur noir
Poids (kg) 0.2
Poids emballage inclus (kg) 0.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 500 x 32 x 32
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