Raccord laiton 13-15mm aquastop
La ligne laiton Kärcher apporte une solution valable pour un usage semi-professionnel dans votre jardin. La finition soignée et la résistance des matériaux sont le gage d'une très longue durée de vie, même en cas de forte sollicitations.
Compatible avec les tuyaux de 13 et 15 mm de diamètre - Laiton : pour un usage intensif - Bague renforcée : prise en main plus facile et meilleur confort d'utilisation - Système clic robuste en laiton - Clapet aquastop : pour déconnecter facilement tuyaux et accessoires, sans éclaboussures
Caractéristiques et avantages
Pour enlever sans risque les accessoires, sans projection d'eau
- Pour enlever sans risque les accessoires du flexible sans projection d’eau.
Raccord de qualité supérieure en laiton
- Robustesse et durabilité
Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée
- Prise en main facile
Utilisable avec les tuyaux 13 mm et 15 mm
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″ / 5/8″
|Couleur
|laiton
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|48 x 33 x 33
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage