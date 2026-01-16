Dévidoir sur roues HT 3.420 Kit 1/2” 20 m
Dévidoir compact avec poignée rétractable,guide-tuyau, manivelle roue libre, et fonction de pliage innovative pour un rangement prenant peu de place. Un assemblage complet.
Le dévidoir prêt à l'emploi HT 3.420 Kit 1/2" est parfait pour l'arrosage d'endroits moyens à grands et des jardins. Grâce à sa fonction de pliage innovative, il peut être rangé sans problèmes ne prenant que peu de place. Ces caractéristiques : une poignée réglable en hauteur, un tuyau de 20 m 1/2" PrimoFlex®, lance d'arrosage, 3 x raccords de tuyau, 1 x raccord de tuyau avec Aqua Stop, adaptateur de robinet G3/4 et réducteur G1/2. Capacité: tuyau de 40 m 1/2" ou de 30 m 5/8" ou de 20 m 3/4". Un assemblage complet. Un arrosage avec Kärcher est le plus malin!
Caractéristiques et avantages
1 tuyau avec raccord rapide Aqua Stop
Tuyau 20m, 13mm PrimoFlex®
3 raccords
Prêt à l'emploi
Manivelle libre
- Maniement facile pour le déroulage et l'enroulage du tuyau.
1 nez de robinet G3/s avec réduce
Grandes roues
- Pour plus de mobilité.
Guidon réglable en hauteur
Capacité: flexible 1/2" de 40 m ou flexible 5/8" de 30 m ou flexible 3/4" de 25 m.
- Utilisable pour tous les types de flexible
Repliable
- Pour un rangement à faible encombrement
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|20
|Capacité du flexible (m)
|max. 20 (1/2")
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2.3
|Poids emballage inclus (kg)
|4.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|390 x 450 x 700
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Arbres
- Potager
- Appareils et outils de jardinage
Pièces de rechange Dévidoir sur roues HT 3.420 Kit 1/2” 20 m
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.