Aspirateur eau et poussières à batterie WD 4-18 S Dual
Alimenté par 2 batteries de 18 V pour un puissant moteur de 36 V. L'aspirateur eau et poussières sans fil WD 4-18 S Dual avec filtre plissé plat, fonction de soufflerie, cuve en acier inoxydable de 20 l et flexible d'aspiration de 2,2 m.
Performant et mobile : le moteur de 36 volts de l'aspirateur eau et poussières sans fil WD 4-18 S Dual est alimenté par 2 batteries de 18 volts pour une puissance d'aspiration impressionnante et une liberté de mouvement maximale pendant l'aspiration. L'aspirateur eau et poussières sans fil fait partie de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V et élimine les saletés humides, fines ou grossières en un tour de main. Cet aspirateur est doté d'une cuve en acier inoxydable de 20 litres robuste, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur pour sol à attache, de sachets filtres en non-tissé et d'un filtre plissé plat pratique, adapté à l'aspiration d'eau et de poussières en continu, sans avoir à changer de filtre. Grâce à sa technologie de retrait brevetée, le filtre se démonte en quelques secondes pour être nettoyé, sans contact avec la saleté. Là où l'aspiration n'est pas possible, la fonction de soufflerie montre toute son utilité. Le rangement du flexible d'aspiration est possible avec un encombrement minimal et en toute sécurité en l'accrochant sur la tête de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement sur le pare-chocs. Parmi les autres caractéristiques, on trouve la poignée de transport ergonomique ainsi que le système de verrouillage « Pull & Push » pour une ouverture et une fermeture faciles de la cuve.
Caractéristiques et avantages
18 V + 18 V = 36 V de puissancePuissant moteur de 36 V alimenté par 2 batteries Li-Ion de 18 V. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. L'aspirateur eau et poussières sans fil avec la plus grande puissance d'aspiration au sein de la gamme Kärcher Home & Garden.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
Fonction de soufflerie pratiquePartout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile. Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Rangement pratique des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement compact.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Tension du moteur (V)
|36
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|380
|Puissance d’aspiration (W)
|100
|Dépression (mbar)
|max. 150
|Débit d'air (l/s)
|max. 32
|Taille de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs jaune
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 14 (2,5 Ah) / env. 28 (5,0 Ah)
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6.8
|Poids emballage inclus (kg)
|9.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|385 x 356 x 524
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Terrasses
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Abri de jardin
- Intérieur des véhicules
- Liquides
- Garage
- Cave
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange WD 4-18 S Dual
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.