Aspirateur eau et poussières WD 5 V-25/6/22 Renovation
L'aspirateur eau et poussières WD 5 V-25/6/22 Renovation à l'aspiration extrêmement puissante et peu gourmand sait se montrer convaincant grâce à son kit spécial rénovation, à son filtre plissé plat et à sa fonction nettoyage du filtre.
L'aspirateur pour chantiers de rénovation WD 5 V-25/6/22 est l'aspirateur eau et poussières idéal pour les travaux chez les particuliers : il fournit une aspiration extrêmement puissante avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 200 watts. Le kit de rénovation inclus garantit une élimination efficace des gros déchets de tout type, ce qui en fait l'allié idéal pour le nettoyage sur les chantiers de rénovation. Le ramassage des poussières fines et des feuilles mortes est également possible sans problème. L'appareil est équipé d'une cuve en plastique robuste de 25 litres, d'un câble de 6 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur pour sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Lors de l'aspiration de poussières fines, le filtre obstrué peut être décolmaté par simple pression sur un bouton grâce au nettoyage de filtre intégré. Ainsi, l'aspirateur retrouve rapidement sa pleine puissance d'aspiration. Il va de soi que cet aspirateur dispose également des autres équipements habituels de la gamme éprouvée d'aspirateurs eau et poussières Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Accessoires spéciaux pour éliminer les souillures grossières lors des travaux de rénovationÉlimination rapide, facile et soigneuse des souillures grossières sans soulever de poussières. Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Excellent nettoyage du filtreL'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton. La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1100
|Puissance d’aspiration (W)
|280
|Dépression (mbar)
|max. 260
|Débit d'air (l/s)
|max. 70
|Taille de la cuve (l)
|25
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|8.4
|Poids emballage inclus (kg)
|12.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|418 x 382 x 653
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible avec protection électrostatique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Commutable
- Suceur pour fentes
- Flexible d'aspiration pour gros détritus: 1.7 m, Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration pour gros déchets: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration pour gros déchets: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration pour gros déchets: 45 mm
- Matériau des tubes d'aspiration pour gros déchets: Plastique
- Suceur pour gros détritus
- Nombre de sachets filtres en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Filtre plissé plat: Cellulose
- Fonction de nettoyage du filtre
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport 3 en 1 confortable
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 5 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Rénovation
- Résidus fins
- Atelier
- Terrasses
- Cave
- Liquides
Accessoires
Pièces de rechange WD 5 V-25/6/22 Renovation
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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