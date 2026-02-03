Aspirateur balai sans fil CVH 2
Une solution puissante à vos problèmes d'aspiration : le CVH 2 fonctionnant sur batterie, léger et compact est un allié fiable particulièrement indiqué pour les tâches de nettoyage quotidiennes dans la cuisine, le salon, les chambres et la voiture.
Des performances remarquables : l’aspirateur à main CVH 2 fonctionnant sur batterie permet le nettoyage facile, efficace et sans effort des saletés comme les miettes, la poussière et les cheveux sur les meubles, au sol ou encore dans la voiture. Grâce à son design compact et léger, cet aspirateur poussières est également simple à utiliser et à ranger. Pour assurer la propreté de l’air rejeté, il est équipé d’un double système de filtration lavable, composé d’un tamis fin en acier pour les gros déchets et les cheveux ainsi que d’un filtre HEPA (EN 1822:1998) installé en aval.
Caractéristiques et avantages
Léger et compactRéalisation sans effort des petites tâches de nettoyage du quotidien.
Prêt à l'emploiUtilisation possible partout et à tout moment grâce au design compact et aux accessoires faciles d'utilisation.
Système de filtration à deux niveauxAssociation idéale d’un tamis fin en acier pour les gros déchets et les cheveux et d’un filtre HEPA (EN 1822:1998).
Puissance de nettoyage élevée
- Puissance d'aspiration optimale pour toutes sortes de petites tâches de nettoyage.
Filtre et bac à poussières lavables
- Éléments faciles à nettoyer à l'eau courante et réutilisables.
Accessoires pratiques
- Modèle adapté aux surfaces délicates et aux endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Cuve (l)
|0.15
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Puissance absorbée (W)
|70
|Autonomie en mode min. (min)
|10
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension de la batterie (V)
|7.2
|Tension (V)
|7.2
|Capacité de la batterie (Ah)
|2
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (h)
|4
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|0.7
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|330 x 76 x 76
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble USB + adaptateur 5 V/2 A (1 de chaque)
- Suceur pour fentes 2 en 1
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA (EN 1822:1998)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Mobilier
- Intérieur des véhicules
Accessoires
Pièces de rechange CVH 2
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.