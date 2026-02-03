Dégivreur de pare-brise EDI 4
Élimine aisément même le givre tenace des vitres des voitures en un seul passage : le gratte-givre électrique EDI 4 avec disque grattoir rotatif.
Le gratte-givre électrique EDI 4 met enfin un terme au grattage fastidieux, petit bout par petit bout. À l'aide de son disque rotatif doté de six lames en plastique robuste, le gratte-givre élimine aisément même le givre tenace des vitres des voitures en un seul passage. Lorsque l'EDI 4 est en veille, une légère pression exercée depuis le haut suffit pour que le disque grattoir se mette en rotation – et en un clin d'œil, le givre se détache pratiquement tout seul. Si les lames sont usées, le disque grattoir peut être remplacé sans aucun outil (disque grattoir disponible comme pièce de rechange). Le design moderne et compact du gratte-givre et le capuchon de protection permettent un maniement et un rangement faciles et sûrs. La charge de la batterie suffit pour plusieurs applications. La LED intégrée clignote lorsque l'appareil doit être rechargé.
Caractéristiques et avantages
Disque rotatif avec six lames en plastique robusteLe disque grattoir résistant aux chocs élimine aisément même le givre le plus tenace.
Changement d'embout possibleLe disque grattoir se remplace rapidement et facilement sans aucun outil.
Cellules lithium-ion performantesLa charge de la batterie suffit pour plusieurs applications.
Manipulation simple
- Une légère pression exercée depuis le haut met le disque grattoir en rotation.
Affichage lumineux LED sur l'appareil
- La LED intégrée clignote lorsque l'appareil doit être rechargé.
Capuchon de protection inclus
- Pour un maniement et un rangement sûrs.
Spécifications
Données techniques
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|15
|Durée de charge de la batterie (h)
|3
|Diamètre du disque (mm)
|100
|Vitesse de rotation du disque (tr/min)
|500
|Poids sans accessoires (kg)
|0.6
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|133 x 124 x 110
Inclus dans la livraison
- Batterie lithium-ion
- Câble de chargement pour la batterie
- Capuchon de protection
- Disque de grattage
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pare-vent
Accessoires
Pièces de rechange EDI 4
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.