Nettoyage du lave-vaisselle
Le lave-vaisselle était autrefois un article de luxe, mais il fait aujourd'hui partie de l'équipement standard de nombreux foyers. Pour que le lave-vaisselle puisse continuer à faire son travail correctement sur le long terme, il est nécessaire de le nettoyer régulièrement. Kärcher vous donne les conseils adaptés.
Voici pourquoi le lave-vaisselle doit être nettoyé régulièrement
Le lave-vaisselle est d'une aide précieuse dans la vie de tous les jours et s'acquitte généralement de sa tâche en toute discrétion. Cependant, au fil du temps, les résidus alimentaires et le calcaire y laissent des traces. En conséquence, les bactéries et les moisissures peuvent se développer dans la machine, ce qui, dans le pire des cas, peut même être dangereux pour la santé. Une vaisselle qui n'est plus correctement lavée peut indiquer qu'il est temps de procéder au nettoyage du lave-vaisselle. Vous devez nettoyer le lave-vaisselle au plus tard lorsque des odeurs nauséabondes se forment et que les dépôts deviennent clairement visibles.
Nettoyer le tamis du lave-vaisselle
Tout d'abord, le tamis situé en bas de la machine doit toujours être contrôlé. Ce tamis protège la pompe de vidange: au fil du temps, les résidus alimentaires et autres corps étrangers s'y accumulent et entravent le débit d'eau. Pour ce faire, retirez le tamis en suivant les instructions du fabricant et jetez les gros déchets à la poubelle. Le tamis est généralement facile à nettoyer manuellement avec une brosse à vaisselle et un peu de liquide vaisselle ou de vinaigre, et peut ensuite être réinstallée. Lors du retrait et de l'installation, suivez les instructions du fabricant. Certains lave-vaisselle disposent également de plusieurs tamis.
Nettoyage des bras de lavage du lave-vaisselle
Les bras de lavage distribuent l'eau dans la machine pendant le processus de rinçage et doivent être contrôlés 1 à 2 fois par an. Les bras de lavage peuvent généralement être retirés en quelques étapes faciles, mais un coup d'œil sur les instructions du fabricant est toujours conseillé. Les bras de lavage disposent de petites buses de sortie qui peuvent être obstruées par des résidus alimentaires ou du calcaire. Les orifices peuvent être nettoyés à l'aide d'un cure-dent et d'eau courante jusqu'à ce que l'eau puisse à nouveau s'écouler librement par les ouvertures. Enfin, les bras de lavage peuvent être réinstallés.
Nettoyage des joints du lave-vaisselle
Les joints en caoutchouc garantissent que l'eau ne s'échappe pas de la machine pendant le cycle de rinçage. Ces joints d'étanchéité sont un terrain propice à la prolifération des bactéries et des moisissures. Il convient donc de les nettoyer régulièrement. Les joints peuvent être nettoyés avec un nettoyant au vinaigre. L'opération est encore plus facile avec un nettoyeur vapeur. La vapeur chaude élimine efficacement les bactéries et les salissures grasses. Pour ne pas endommager les joints, appliquez de la vapeur à quelques centimètres de distance. Les résidus alimentaires ramollis peuvent alors être essuyés avec un chiffon propre et doux.
Détartrage du lave-vaisselle avec des recettes maison
En plus du nettoyage mécanique des composants concernés, le lave-vaisselle doit être détartré de temps en temps. En principe, le détartrage du lave-vaisselle s'effectue avec un cycle à vide, sans vaisselle. Même s'il existe des détergents spécialement prévus à cet effet, des recettes maison adaptées permettent le détartrage tout aussi facilement. En l'occurrence, versez en saupoudrant 1 à 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude ou de levure chimique au fond de la machine vide. Remplissez le compartiment à poudre avec environ 20 millilitres d'essence de vinaigre, puis lancez un programme à la température la plus élevée possible, sans prérinçage. Si le prérinçage ne peut être désactivé, l'essence de vinaigre peut également être ajoutée directement dans la machine préchauffée après le prérinçage. Il est important que le bicarbonate de soude et le vinaigre ne se mélangent pas directement, car ils exercent mieux leur action séparément. Le mélange détartre le lave-vaisselle et a également un effet antibactérien. A la place de l'essence de vinaigre, il est également possible d'utiliser une tasse de vinaigre, que l'on ajoute à la machine après l'avoir préchauffée. Un meilleur résultat est obtenu en éteignant la machine pendant une heure après avoir ajouté le vinaigre pour prolonger le temps de trempage. Enfin, attendez que la machine ait refroidi pour qu'aucune vapeur âcre de vinaigre ne s'échappe.
L'acide citrique comme alternative
En principe, un lave-vaisselle peut aussi être détartré avec de l'acide citrique. Il faut cependant tenir compte de quelques points particuliers. L'acide citrique, associé au calcaire, forme à haute température du citrate de calcium, qu'il est très difficile d'éliminer. Pour détartrer, mélangez environ 10 cuillères à soupe d'acide citrique avec 2 litres d'eau froide. Démarrez le lave-vaisselle à vide, à la température la plus basse possible. Dès que l'eau est distribuée dans la machine, arrêtez le programme et versez le mélange eau-acide citrique. Laissez tremper pendant 1 heure, machine fermée, puis relancez le programme. L'avantage par rapport au vinaigre ou à l'essence de vinaigre est l'agréable parfum d'agrumes.
Prévenir les dépôts calcaires
Pour éviter que le calcaire ne devienne un problème dans le lave-vaisselle, vous pouvez prendre des mesures préventives au quotidien. En ajoutant quelques écorces de citron dans le panier à couverts pendant le processus normal de lavage, vous réduisez le risque de dépôt de calcaire et vous assurez également une odeur agréable lorsque la vaisselle propre sort du lave-vaisselle.
Produits adaptés pour le lave-vaisselle
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