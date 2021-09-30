Nettoyage du lave-vaisselle

Détartrage du lave-vaisselle avec des recettes maison

En plus du nettoyage mécanique des composants concernés, le lave-vaisselle doit être détartré de temps en temps. En principe, le détartrage du lave-vaisselle s'effectue avec un cycle à vide, sans vaisselle. Même s'il existe des détergents spécialement prévus à cet effet, des recettes maison adaptées permettent le détartrage tout aussi facilement. En l'occurrence, versez en saupoudrant 1 à 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude ou de levure chimique au fond de la machine vide. Remplissez le compartiment à poudre avec environ 20 millilitres d'essence de vinaigre, puis lancez un programme à la température la plus élevée possible, sans prérinçage. Si le prérinçage ne peut être désactivé, l'essence de vinaigre peut également être ajoutée directement dans la machine préchauffée après le prérinçage. Il est important que le bicarbonate de soude et le vinaigre ne se mélangent pas directement, car ils exercent mieux leur action séparément. Le mélange détartre le lave-vaisselle et a également un effet antibactérien. A la place de l'essence de vinaigre, il est également possible d'utiliser une tasse de vinaigre, que l'on ajoute à la machine après l'avoir préchauffée. Un meilleur résultat est obtenu en éteignant la machine pendant une heure après avoir ajouté le vinaigre pour prolonger le temps de trempage. Enfin, attendez que la machine ait refroidi pour qu'aucune vapeur âcre de vinaigre ne s'échappe.