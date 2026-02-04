Nettoyeur de vitres KWI 1 Plus C
Le nettoyeur de vitres sans fil KWI 1 Plus C et le pulvérisateur avec lingette en microfibres vous permettent de nettoyer vos vitres sans effort, sans traces et 3 fois plus vite.
Le nettoyeur de vitres sans fil KWI 1 Plus C de Kärcher garantit des vitres propres et sans traces, ainsi qu'un gain de temps considérable à moindre effort. La combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la raclette garantit un nettoyage très efficace. En outre, l'appareil maniable aspire l'eau de la vitre de manière simple et fiable, sans gouttes d'eau sale ni traces. Comparé aux méthodes classiques, le nettoyage est sensiblement plus facile et trois fois plus rapide qu'à la main. Son fonctionnement pratique sur batterie et son format compact garantissent un maximum de flexibilité lors du nettoyage de toutes les surfaces lisses de la maison. Essayez-le et laissez-vous convaincre !
Caractéristiques et avantages
LégerTenue en main agréable et confortable
Compact et prise en main facileAvec le petit appareil pratique, le nettoyage de surfaces lisses deviendra maintenant encore plus facile. L’aspirateur sans fil pour vitres Kärcher n’a aucun mal à atteindre le rebord inférieur de la fenêtre.
Affichage LEDGérer la consommation électrique de l’appareil est un jeu d’enfant : un coup d’oeil aux LED suffit pour connaître l’état de charge des batteries.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres à batterie permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, les gouttes désagréables appartiennent définitivement au passé. Pour des fenêtres brillantes.
Totalement hygiénique
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante ( )
|250
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|25
|Durée de charge de la batterie (min)
|150
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|noir
|Poids avec batterie (kg)
|0.5
|Poids sans accessoires (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|130 x 250 x 275
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Chargeur WV & KV (1 pièce)
- Pulvérisateur standard avec bonnette microfibre
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 2 x 20 ml
- Bonnette microfibres
Équipement
- Suceur d'aspiration
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange KWI 1 Plus C
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.