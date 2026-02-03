Nettoyeur de vitres WV 6 Plus Multi Edition
Avec des raclettes de conception innovante et 3 raclettes supplémentaires en couleur : le nettoyeur de vitres sans fil WV 6 Plus Multi Edition avec note personnalisée garantit des vitres propres en un rien de temps.
Le nettoyeur de vitres sans fil WV 6 Plus Multi Edition séduit grâce à ses raclettes de conception innovante et une longue autonomie de la batterie. La lèvre d'aspiration, rallongée, permet de passer sur l'intégralité de la surface, sans interruption. L'édition spéciale nettoie à la fois avec efficacité et avec style : elle comprend 3 raclettes supplémentaires de couleur qui donnent une note personnalisée à l'aspirateur nettoyeur de vitres. En outre, avec son autonomie extra-longue de 100 minutes, ce nettoyeur de vitres sans fil peut être utilisé encore plus longtemps. Et l'écran affichant l'autonomie restante à la minute près permet une planification précise du nettoyage. Comme de coutume, la combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la bonnette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration du nettoyeur de vitres garantissent un nettoyage très efficace et des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. En outre, le nettoyeur de vitres sans fil ergonomique de Kärcher WV 6 Plus Multi Edition permet un nettoyage des vitres particulièrement hygiénique, l'utilisateur n'étant jamais en contact direct avec l'eau sale.
Caractéristiques et avantages
Technologie optimisée des lèvres
- Innovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation – solution idéale pour un usage près du sol.
Autonomie extra-longue
- L'autonomie extra-longue (100 minutes) permet un nettoyage sans interruption.
Vidage du réservoir hygiénique et rapide
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
Design attractif
- Un point fort qui saute aux yeux : le design noir de l'appareil et les raclettes de couleur.
Silencieux
- Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
- L'indicateur de niveau de charge fournit l'autonomie restante de la batterie, à la minute près. Le nettoyage est plus facile à planifier.
Lèvre amovible
- Après chaque usage, la raclette peut être facilement retirée du suceur d'aspiration pour être nettoyée.
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres à batterie permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Convient à toutes les surfaces lisses comme le carrelage, les miroirs ou les cabines de douche.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|150
|Autonomie de la batterie (min)
|100
|Durée de charge de la batterie (min)
|170
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 300
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Poids avec batterie (kg)
|0.8
|Poids sans accessoires (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|1.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|126 x 280 x 310
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Chargeur rapide (1 pièce)
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 20 ml
- Raclette, large: 3 x
Équipement
- Suceur d'aspiration
- Suceur interchangeable
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange WV 6 Plus Multi Edition
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
