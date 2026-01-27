Pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 16.000 Flood Box
La SP 16.000 Flood Box de Kärcher pour les situations d'urgence telles que les inondations ou les crues : avec pompe pour eaux chargées, tuyau flexible en tissu et caisse de transport à gros maillage pouvant être utilisée comme préfiltre.
Lorsqu'il s'agit de faire vite en cas d'inondation de maisons ou de caves, la SP 16.000 Flood Box de Kärcher offre une solution idéale pour évacuer les quantités d'eau importantes. La caisse contient tout ce qu'il faut pour une intervention rapide. La pompe pour eaux chargées performante SP 16.000 Dirt permet d'évacuer jusqu'à 16 000 litres par heure. La taille des particules de saleté contenues dans l'eau peut aller jusqu'à 20 millimètres. En cas d'eaux plus chargées, par exemple lors d'inondations, la caisse en elle-même peut faire office de préfiltre supplémentaire grâce à son gros maillage afin de protéger la roue à aubes de la pompe des obstructions. Le support de raccord Quick Connect permet un raccordement particulièrement rapide et simple du tuyau flexible en tissu 1 1/4" inclus dans le set. Étant donné que le collier de serrage est doté d'une vis papillon, le raccordement ne nécessite aucun outil. Le tuyau flexible de 10 mètres est idéal pour l'évacuation de quantités d'eau importantes. Il peut être enroulé à plat, ce qui permet son rangement particulièrement peu encombrant dans la caisse.
Caractéristiques et avantages
Kit prêt à l'emploiLa boîte contient tous les éléments nécessaires aux applications difficiles avec des eaux chargées.
Roulement en céramiquePour une durée de vie prolongée
caisse de rangement polyvalente qui peut être utilisé en pré-filtreLa boîte de pompe fonctionne comme coffret de transport et comme préfiltre supplémentaire pour salissures d'un niveau de saleté très élevé.
Interrupteur à flotteur réglable en hauteur
- Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.
Quick Connect
- Support de raccord pour un raccordement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2" ou d'un raccord G1.
Développée pour les eaux chargées
- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d’une taille jusqu’à 20 mm.
Tuyau d'évacuation 1 1/4"
- Diamètre plus large pour un débit plus élevé.
Y compris collier de serrage en acier inoxydable avec vis papillon
- Permet un raccord sans outils.
Possibilité de fixer le flotteur
- Pour le passage en mode automatique
Poignée de transport confortable
- Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|550
|Débit max. (l/h)
|< 16000
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Hauteur de refoulement (m)
|8
|Pression (bar)
|max. 0.8
|Granulométrie (mm)
|max. 20
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Eau résiduelle min., manuelle (mm)
|25
|Hauteur d’eau résiduelle (mm)
|25
|Filetage des raccords
|G1 1/2
|Filetage des raccords côté refoulement
|G1/2 filetage interne
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4.9
|Poids emballage inclus (kg)
|8.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|229 x 238 x 303
Inclus dans la livraison
- Raccord pour flexible: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Y compris set avec flexible en tissu de 10 m (1 ¼")
- Y compris collier de serrage pour le flexible en acier inoxydable
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible
- Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
- Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée
- En mode automatique (auto), la pompe s’actionne automatiquement en fonction du niveau d’eau
- En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale
- Roulement en céramique
Domaines d'utilisation
- Utilisation en cas d'inondation
- Pompage de l'eau de bassins de jardin
Accessoires
Pièces de rechange SP 16.000 Flood Box
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.