Pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 5 Dirt
Évacuer et transvaser rapidement jusqu’à 9500 l d’eau chargée par heure: avec la pompe d’évacuation d’eau chargée SP 5 Dirt avec interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée.
Les grandes quantités d’eau sont sa spécialité: d’un débit de refoulement max. de 9500 l/h, la SP 5 Dirt évacue fiablement les eaux chargées de particules jusqu’à 20 mm des étangs de jardin ou des sous-sols inondés. En cas de forte pollution de l’eau, un pré filtre optionnel protège contre le colmatage. Pour assurer une excellente longévité, la pompe intègre une garniture d’étanchéité connue de la gamme professionnelle. Un interrupteur à flotteur sert à allumer et éteindre automatiquement la pompe immergée. Disposé sur un rail, le flotteur est réglable verticalement. Ainsi, la pompe fonctionne aussi à un niveau d’eau plus faible. En mode manuel, elle fonctionne même à un niveau d’eau résiduelle jusqu’à 25 mm. Enfin, le raccord Quick-Connect permet de brancher rapidement et sans difficulté les flexibles de 1 1/4’’.
Caractéristiques et avantages
Roulement en céramiquePour une durée de vie prolongée
Interrupteur à flotteur réglable en hauteurAmélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.
Quick ConnectRaccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" à la pompe.
Développée pour les eaux chargées
- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d’une taille jusqu’à 20 mm.
Possibilité de fixer le flotteur
- Pour le passage en mode automatique
Poignée de transport confortable
- Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin.
Pré filtre robuste et facile à raccorder comme accessoire
- Protection de la pompe contre les salissures extrêmement tenaces et par conséquent prévention d'un blocage éventuel de la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|500
|Débit max. (l/h)
|< 9500
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Hauteur de refoulement (m)
|7
|Pression (bar)
|max. 0.7
|Granulométrie (mm)
|max. 20
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Eau résiduelle min., manuelle (mm)
|25
|Hauteur d’eau résiduelle (mm)
|25
|Filetage des raccords
|G1
|Filetage des raccords côté refoulement
|G1 filetage interne
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4.7
|Poids emballage inclus (kg)
|5.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|229 x 238 x 303
Inclus dans la livraison
- Raccord pour flexible: 1 1/4''
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
- Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée
- En mode automatique (auto), la pompe s’actionne automatiquement en fonction du niveau d’eau
- En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale
- Roulement en céramique
Domaines d'utilisation
- Pompage de l'eau de bassins de jardin
- Utilisation en cas d'inondation
Accessoires
Pièces de rechange SP 5 Dirt
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.