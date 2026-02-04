Robot lave-vitre RCW 2 Extra+
Le robot nettoyeur de vitres RCW 2 nettoie aisément les vitres de grande taille et difficiles d'accès tandis que les lingettes en microfibres et les 2 buses de pulvérisation garantissent toujours des résultats irréprochables.
Le robot nettoyeur de vitres RCW 2 remplace le nettoyage manuel des vitres et apporte automatiquement une vue dégagée sans traces. Grâce à sa technologie à vide performante, le RCW 2 assure une adhérence parfaite sur toutes les surfaces lisses, idéale pour les vitres et les miroirs de grande taille et difficiles d'accès. Un système de navigation et 2 capteurs pour la détection des cadres et des objets garantissent un nettoyage rapide et fiable. Les 2 disques rotatifs munis de lingettes en microfibres, qui simulent un mouvement de nettoyage manuel, offrent des résultats irréprochables. Deux buses de pulvérisation à ultrasons produisent un nuage fin de détergent qui est pulvérisé sur la vitre avec précision et sans gouttes. Quatre modes de nettoyage automatiques et un mode manuel peuvent être sélectionnés en fonction de la tâche de nettoyage et commandés en tout confort à l'aide d'une télécommande. De plus, des signaux à LED et une réponse vocale fournissent en permanence des informations sur l'état de l'appareil. Le détergent pour vitres RM 503 fourni décolle efficacement la saleté, sèche sans laisser de traces et permet à l'eau de pluie de s'écouler plus rapidement pour une propreté durable. Même en cas de panne de courant, le RCW 2 reste fixé sur la vitre grâce à sa batterie de secours et à son câble de sécurité.
Caractéristiques et avantages
Navigation systématiqueNettoie systématiquement l'ensemble de la surface sans rien oublier. Change automatiquement de direction en cas de contact avec un obstacle. Revient automatiquement à la position de démarrage.
Dispense de détergent automatique2 buses de pulvérisation à ultrasons assurent une humidification sans gouttes de la vitre. Le détergent pour vitres fourni garantit un éclat sans traces et permet à l'eau de pluie de s'écouler plus rapidement, ce qui retarde le réencrassement.
Standard élevé de sécuritéMaintien en toute sécurité grâce à la technologie de vide fiable et un système de sécurité supplémentaire. Protection supplémentaire grâce à une batterie de secours intégrée qui maintient le robot nettoyeur de vitres sur la vitre en toute sécurité, même en cas de panne de courant.
Télécommande intelligente pour une commande et un contrôle faciles
- 4 modes automatiques pour accomplir efficacement toutes les tâches de nettoyage : nettoyage rapide, nettoyage intensif, nettoyage ciblé et lustrage.
- Commande manuelle également possible.
Interface intuitive
- Interrupteur marche/arrêt pour un maniement simple.
- Retour d'information et messages d'erreur via un écran LED facile à comprendre.
- Toujours bien informé : des indications importantes ou l'état actuel sont communiqués par réponse vocale.
Deux capteurs pour la détection des cadres et des objets
- Détection fiable des cadres de fenêtres et autres obstacles.
Lingettes en microfibres haut de gamme
- Les microfibres douces de la serpillière absorbent la saleté de façon optimale
- Lavable en machine jusqu'à 40 °C.
Spécifications
Données techniques
|Volume du réservoir à détergent (ml)
|70
|Puissance de nettoyage (m²/min)
|0.33
|Puissance d’aspiration (Pa)
|3300
|Puissance d'aspiration maximale (Pa)
|5000
|Longueur du câble (m)
|5
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 76
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|62
|Taille de fenêtre (l x H) (cm)
|35 x 35
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|1.1
|Poids emballage inclus (kg)
|2.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|292 x 160 x 71
Inclus dans la livraison
- Télécommande
- Flacon de remplissage
- Bonnette: 6 Paire
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 125 ml
Équipement
- Mode de nettoyage rapide
- Mode de nettoyage intensif
- Mode de nettoyage ciblé
- Mode de lustrage
- Mode de nettoyage manuel
- Réponse vocale
- Câble de sécurité
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
- Large surface vitrée
- Miroirs
- Des surfaces lisses
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange RCW 2 Extra+
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.