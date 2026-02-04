Aspiro-brosseur pour moquettes CV 60/1 RS Bp Pack
Polyvalent, d’une largeur de travail de 60 cm : l’aspiro-brosseur pour moquettes autoporté CV 60/1 RS Bp Pack pour les sols textiles et les sols durs. Il est fourni avec un filtre HEPA 13, un aspirateur à main, une batterie et un chargeur.
Lutte efficacement contre la poussière et la saleté : l’aspiro-brosseur pour moquettes autoporté CV 60/1 RS Bp Pack flexible rend le nettoyage des revêtements de sol textiles et des surfaces dures de toutes sortes rapide grâce à 2 brosses-rouleaux contrarotatives ainsi que la brosse latérale très pratique. Pour aspirer des petites surfaces, sous les meubles ou dans les coins, l’appareil comprend en standard un flexible d’aspiration extensible muni d’un tube d’aspiration ainsi que d’un suceur de sol combiné et des petits suceurs. Avec les sacs filtrants HEPA 13 et les filtres de sortie d’air fournis, tout comme la batterie et le chargeur, le CV 60/1 RS Bp Rack est directement prêt à l’emploi.
Caractéristiques et avantages
Brosses-rouleaux contrarotatives
- Utilisation universelle sur les revêtements de sol textiles et durs.
Filtre HEPA 13
- Les filtres et les sacs filtrants HEPA 13 nettoient efficacement l’air évacué et garantissent une grande sécurité pour l’utilisateur.
Flexible d'aspiration extra long
- Tube d’aspiration incluant un tuyau flexible extra long et extensible pour nettoyer confortablement les zones difficiles d’accès comme les coins, les escaliers et sous les meubles.
Moteur électrique puissant et durable
- Entraînement puissant pour des performances élevées, même sur des rampes avec une inclinaison jusqu’à 10 %, des moquettes à poils longs et des sols durs souples.
Design compact.
- Grande maniabilité.
- La facilité de transport dans les ascenseurs permet d’intervenir même dans des bâtiments à plusieurs étages.
Maintenance rapide et simple
- Remplacement facile du sac filtrant.
- Bonne accessibilité à tous les points pertinents pour le service d’entretien.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|36
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail (mm)
|600
|Dépression (kPa/mbar)
|11.7 / 117
|Débit d'air (l/h)
|33.98
|Puissance nominale (W)
|1620
|Largeur nominale standard ( )
|DN 32
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Puissance du moteur des brosses (W)
|373
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|187
|Poids emballage inclus (kg)
|323.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Inclus dans la livraison
- Suceur pour fentes
- Tube d’aspiration amovible
- Nombre de sacs filtrants: 5 Pièce(s)
- Brosse-rouleau standard: 2 Pièce(s)
Équipement
- Classe de protection: II
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Revêtements textiles
- Sols durs
- Kit Aspirateur à main pour les endroits difficiles d’accès
Accessoires
Pièces de rechange CV 60/1 RS Bp Pack
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.