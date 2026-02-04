Balayeuse aspirante pour moquette

Balayeuse aspirante pour moquettes
Balayeuse aspirante pour moquettes efficace Les balayeuses aspirantes pour moquettes de Kärcher associent l'efficacité de nettoyage d'un aspiro-brosseur pour moquettes à un rendement surfacique très élevé sur les surfaces non encombrées. Immeubles de bureaux, hôtels, centres de conférences, aéroports, courts de tennis, cinémas ou casinos : les balayeuses aspirantes pour moquettes de Kärcher offrent d'excellents résultats dans le cadre du nettoyage des moquettes.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power+
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V sert de source d'énergie aux produits compacts et maniables.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V englobe des appareils puissants destinés au nettoyage des superficies étendues et à l'entretien des espaces verts.
