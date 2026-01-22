Autolaveuse aspirante BD 38/12 C Bp Pack Li
L'autolaveuse compacte BD 38/12 C Bp Pack est idéale pour nettoyer les petites surfaces et les zones exigües grâce à son volant directionnel.
La BD 38/12 C est une autolaveuse compacte à batterie. Avec seulement 36 kg, elle est la plus légère et la plus maniable de sa catégorie. Dotée d’une brosse disque et et d'un suceur oscillant, elle excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. Le volant de direction réglable en hauteur et le bac d’eau sale amovible avec poignée offrent un grand confort d’utilisation. Sa conception réduit les risques de Troubles Musculo-Squelettiques. L’autolaveuse BD 38/12 C est équipée d’une batterie haute performance à charge rapide et dispose du mode eco!efficiency qui réduit la consommation d’énergie et le niveau sonore.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion haute perfomance
- Entièrement sans entretien, malgré une durée de vie trois fois plus longue que les batteries classiques.
- Charge rapide ( batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h)
- Charge provisoire ou partielle en cas de besoin
Chargeur à bord
- Chargeur à portée de main pour une charge possible à tout moment
- Peut être entièrement rechargée en trois heures ou semi-chargée en une heure. (Charge intermédiaire possible à tout moment.)
- Le chargeur s'éteint automatiquement. Pas de consommation d'énergie en mode de veille.
Machine légère
- Machine 35% plus légères que les machines de la même catégorie
- Peut être facilement portée au dessus des marches, seuils, escaliers
- Facile à manœuvrer et stocker dans des véhicules
Brosse-disque
- Excellents résultats de nettoyage sur les sols lisses
- Convient pour une utilisation avec des brosses et des pads
- Brosse incluse dans la livraison
Suceur d’aspiration positionné derrière la brosse
- Aspiration optimale - même dans les virages
- Facile à utiliser grâce à la pédale
Dimensions compactes
- Dégagement des murs et plinthes à 90°sans contraintes.
- Aucune protubérance
- Manipulation facile
Timon rabattable
- Stockage aisé
- Peut être transporté dans de petits véhicules
Guidon réglable en hauteur
- Ajustable ergonomiquement à différents opérateurs
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|380
|Largeur d'aspiration (mm)
|480
|Réservoir eau propre/sale (l)
|12 / 12
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1520
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1140
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.2 / 21
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 1.5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 2.7
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1050
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Puissance absorbée (W)
|500
|Couleur
|anthracite
|Poids total autorisé (kg)
|48
|Poids sans accessoires (kg)
|36
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|995 x 495 x 1090
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues de transport
- Suceur d'aspiration, incurvée
Équipement
- Système à deux réservoirs
Pièces de rechange BD 38/12 C Bp Pack Li
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
