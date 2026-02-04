Notre autolaveuse aspirante compacte BD 50/55 C Classic Bp Pack est synonyme d'une association élaborée et aboutie de composants haut de gamme et d'une réduction délibérée à l'essentiel. Ainsi, la tête de brossage relevable pour faciliter le transport se compose par exemple d'aluminium moulé sous pression. Cette dernière est abaissée et relevée manuellement tandis que le démarrage et l'arrêt du moteur des brosses et de la turbine d'aspiration se commandent facilement à l'aide d'un levier de commande central. Ce concept d'utilisation simple s'applique à l'ensemble de l'appareil et permet ainsi également le nettoyage des sols par les utilisateurs non spécialistes. Le design très compact avec une largeur de travail de 51 centimètres et 2 réservoirs de 55 litres permet à la fois une visibilité et une manœuvrabilité optimales, même dans les espaces étriqués. Grâce à sa tête de brossage à disques très silencieuse, la BD 50/55 C Classic Bp Pack convient également au nettoyage dans les lieux sensibles au bruit. La batterie à gel sans maintenance d'une capacité de 105 Ah offre à cet effet jusqu'à trois heures d'autonomie.