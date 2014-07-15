Autolaveuse aspirante BR 40/10 C Ep Adv
La BR 40/10 C – la machine la plus économique de sa catégorie. Cette machine compacte et puissante dispose d'une largeur de travail de 400 mm et d'un volume de réservoir de 10 l. Le modèle Advance est doté de roues de transport supplémentaires et d'un réglage de la pression de contact des brosses.
Cette autolaveuse aspirante compacte offre une utilisation flexible. Elle permet un lavage et une aspiration silencieux dans les deux sens. Elle dispose d'une poignée rabattable ainsi que de réservoirs amovibles qui peuvent être transportés sans effort grâce à une poignée de transport à dispositif d'arrêt. Les brosses et les raclettes d'aspiration peuvent être changées en quelques secondes sans outils.
Caractéristiques et avantages
Puissant et rapide
- Deux brosses-rouleaux à grande vitesse, avec pression de contact élevée.
- Deux raclettes pour évacuer l'eau en avant et en arrière.
- Séchage rapide du sol
Machine basse
- Nettoie facilement sous les meubles.
- La poignée peut se plier dans deux directions.
- Réservoir amovible
Facile d'entretien
- Suceurs et brosses faciles à remplacer sans outils.
- Raclette facile à enlever et à nettoyer.
- Tous les composants électriques sont rapidement et facilement accessibles.
Poignée ergonomique
- Pour une utilisation plus facile.
- Contrôle du débit d'eau et de la brosse intégrés.
- Idéal pour le transport et le stockage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail des brosses (mm)
|400
|Largeur d'aspiration (mm)
|400
|Réservoir eau propre/sale (l)
|10 / 10
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|400
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|300
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1100
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|max. 75
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (W)
|max. 2300
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|35.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|520 x 470 x 1150
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Roues de transport
- 2 Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Fonctionnement sur secteur
- Pression de contact variable
Pièces de rechange BR 40/10 C Ep Adv
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
